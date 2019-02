KATIA RICCIARELLI/ “Con Pippo Baudo 18 anni di matrimonio felice, ma mi è mancato un figlio” (CR4)

Katia Ricciarelli torna in tv protagonista dell’ultima puntata di #CR4 – La Repubblica delle donne, lo show condotto da Piero Chiambretti condotto in prima serata su Retequattro. Per il gran finale, il tema di copertina sarà Tutti i santi, da Sanremo a San Valentino, un chiaro omaggio e riferimento alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Sicuramente con Katia si parlerà anche della partecipazione come ospite dell’ex marito Pippo Baudo, mattatore di una delle cinque puntate della kermesse. La presenza di Super Pippo è stata molto commentata sui social network e per milioni di italiani Pippo Baudo è il Festival di Sanremo. La Ricciarelli durante un’intervista rilasciata al settimanale “Gente” aveva rivelato di essere stata conquistata dalla dolcezza del conduttore televisivo.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

L’inizio della storia d’amore tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo non è stata idilliaca, visto che la soprano usciva da una complicata relazione con José Maria Carreras. Poi le cose hanno preso la piega giusta come ha ricordato a Gente: “I primi tre anni di matrimonio sono stati bellissimi” poi qualcosa è cambiato. Dalla pagine del Quotidiano Nazionale, Katia ha voluto raccontare per la prima volta cosa è davvero successo con l’ex marito: “Ora vivo sola. Mi piacerebbe avere qualcuno così, per tenerci compagnia nei nostri vecchi anni. Con Baudo sono stati 18 anni di matrimonio felice. Poi qualcosa non ha funzionato. Niente tragedie. Se la casa mi cade in testa, io mi sposto…”. Sicuramente la storia d’amore con Pippo ha segnato la vita dell’artista che, alcuni mesi fa in occasione di una speciale intervista rilasciata a Francesca Fagnani, aveva raccontato anche di un aborto e di quanto le sia mancato avere un figlio.

Katia Ricciarelli: “mi è mancato un figlio, ma…”

Alla domanda di Francesca Fagnani su cosa le sia mancato di più nella vita, Katia Ricciarelli non si tira indietro, anzi risponde con tutta la sua dirompente sincerità: “Dovrei dirti: ‘il figlio‘, ma poi ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”. Poi la soprano ha condiviso un evento molto intimo e privato della sua vita, ossia di un aborto deciso di comune accordo con Pippo Baudo: “Perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi sono stata punita, evidentemente, è giusto così. Una cosa che non rimprovero a nessuno dei due, anche questo fa parte del destino”. Oggi i rapporti tra Katia e Pippo sono distaccati; proprio per questo motivo la Ricciarelli ospite di Domenica In di Mara Venier ha lanciato un vero e proprio appello all’ex marito: “Pippo te lo dico con il cuore, mi farebbe molto piacere parlare di nuovo con te”.



