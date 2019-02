Luca Vismara / Video: la polemica con Demetra Hampton, l’amicizia con le Mihajlovic (Isola dei Famosi 2019)

La polemica tra Luca Vismara e Demetra Hampton ha tenuto banco nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019. L’ex naufraga ha infatti voluto chiarire alcune questioni che nei giorni precedenti sono rimaste in sospeso a causa del suo ritorno in Italia. In particolare, l’attrice si è scagliata contro alcuni termini infelici con i quali vismara l’ha definita nel corso delle ultime settimana e in particolare contro gli appellativi “serpe”, “strega”, “vittima” e “psicopatica”. L’ex allievo di Amici ha però difeso a spada tratta il proprio punto di vista, ribadendo, ancora una volta, i motivi per i quali la naufraga è apparsa ai suoi occhi particolarmente indigesta. “Ho detto che il problema di Demetra è assolutamente Demetra – ha chiarito Vismara – Se tutti la abbiamo nominata, soprattutto i primi giorni, un motivo c’è stato”. Secondo il naufrago, infatti, se Demetra oggi è fuori dai giochi la colpa non è di certo sua, ma va ricercata in quegli atteggiamenti che non sono andati giù all’intero gruppo.

Luca Vismara: “Demetra ha fatto il doppio gioco”

Secondo Luca Vismara, Demetra Hampton avrebbe adottato, nel corso della sua permanenza all’Isola dei Famosi 2019, un atteggiamento del tutto indisponente. “Ha fatto un doppio gioco e mi sono sentito ferito”, ha svelato l’ex allievo di Amici nel suo recente intervento in Palapa, “per me chi fa così a me o ad altre persone non è una persona corretta e questo mi dispiace parecchio”. Vismara ha poi ribadito di non avere cercato lo scontro con l’attrice statunitense, con la quale nei primi giorni in Honduras ha avuto rapporti piuttosto pacifici; tuttavia, con il tempo ha capito che l’attrice “non si è comportata bene”, dal momento che avrebbe parlato male di lui alle spalle, fingendosi sua amica in sua presenza. “Andare a dire alle spalle cose spiacevoli su di me non va bene”, ha quindi ribadito il naufrago, determinato a far valere una volta per tutte le proprie ragioni. Qui il filmato dello scontro.

Demetra Hampoton: “Devi rispettarmi”

Nello scontro avvenuto nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Luca Vismara è stato preso di mira dall’ex naufraga Demetra Hampton, la quale, giunta in Italia, ha scelto di togliersi qualche piccolo sassolino dalla scarpa. “Ho qualcosa da dire – ha annunciato l’attrice americana nello studio di Alessia Marcuzzi – Usi delle parole troppo forti per i miei gusti. Non sono una psicopatica, ho 50 anni, sono una donna e devi rispettarmi come io ho rispettato te all’inizio”. Ma la Hampton ha scelto di andare oltre, scandagliando, nel passato del naufrago, una vecchia lite avvenuta proprio nel corso della sua avventura nel programma di Maria De Filippi: “Sei una cattivissima persona che ha litigato già con Rudy Zerbi – ha ricordato l’ex concorrente – Litighi e attacchi tutti”. Ma cosa ha spinto i due naufraghi a litigare in maniera così accesa? Secondo gli a tri concorrenti, al colpa sarebbe sarebbe da addebitare a una lasagna cucinata da Luca Vismara nel cottage e criticata aspramente dall’attrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA