MADALINA GHENEA, CHI E’ IL FIDANZATO?/ Da Michael Fassbender, a Philip Plein e Matei: “l’uomo più importante”

Chi è il fidanzato di Madalina Ghenea? Ci poniamo la domanda, e non a caso, su una delle ospiti dell’ultima puntata di #CR4 – La Repubblica delle donne, il programma condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Retequattro. Il tema della settimana è “Tutti i santi, da Sanremo a San Valentino”, un argomento che verterà sicuramente sulla recente 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo vinta da Mahmood, ma anche sull’amore. A pochi giorni da San Valentino, la festa degli innamorati, in studio ci sarà la bellissima modella ed attrice Madalina Ghenea. Chissà che l’attrice, tra le protagoniste di Youth di Paolo Sorrentino, non possa rivelare alcuni retroscena su chi sia il suo fidanzato.

Chi è il fidanzato di Madalina Ghenea: da Marco Borriello a Michael Fassbender

Sono diversi i flirt veri o presunti che la stampa ha affibbiato a Madalina Ghenea. A cominciare da Marco Borriello, il calciatore che in passato ha fatto breccia anche nel cuore di Belen Rodriguez. Sicuramente tra i fidanzati certi della bellissima attrice rumena c’è Gerard Butler, la star di Hollywood con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore durate circa un anno. I due si sono incontrati per puro caso a Dubai durante il lancio di un rasoio maschile e la scintilla sarebbe stata immediata. Una storia lunga, ma al tempo stessa tormentata stando a quanto raccontato dall’attrice che avrebbe deciso di lasciare l’attore scozzese in seguito a continui tradimenti. Nel 2014, invece, Madalina ha fatto coppia fissa con un altro sex symbol. Si tratta di Michael Fassbender conosciuto in occasione del Toronto International Film Festival. Anche in questo caso la storia sarebbe naufragata per il presunto flirt tra Fassbender e Naomi Campbell. Sulle precedenti storie, la Ghenea a Vanity Fair ha raccontato: “Non ritengo siano state storie sbagliate, anzi. Sono artisti meravigliosi, e dagli artisti sono sempre stata attratta. Sono persone profonde da cui si può solo imparare, certo non facili, perché costantemente esposte a livello mediatico. Ma mi hanno fatto crescere e capire cosa voglio davvero”.

Madalina Ghenea: “Matei è l’uomo della mia vita”

Poi nella vita di Madalina Ghenea c’è stato Philipp Plein, una storia condivisa con diverse foto anche sui social. Finita la storia con lo stilista, nella vita della modella ed attrice rumena è arrivato Matei Stratan, che considera “la sintesi di tutto”. L’imprenditore rumeno proviene da una famiglia molto ricca; basti pensare che il patrimonio dell’intera famiglia sarebbe stimato intorno ai 200 milioni di euro. I due si sono conosciuti a Bucarest grazie ad alcuni amici in comune. Da allora sono inseparabili: prima una vacanza in Grecia e poi via in Italia. La coppia è follemente innamorata e la stessa Madalina a Vanity Fair ha detto: “Matei è l’uomo più importante della mia vita, e si risponda. Io mi innamoro principalmente della forza, delle decisioni, della convinzione con cui un uomo le prende. Matei lo vedo così, forte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA