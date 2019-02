MADALINA GHENEA/ “Mi hanno fatto fidanzare con giocatori che non ho mai visto, tipo Boateng” (CR4)

Madalina Ghenea è tra gli ospiti dell’ultima puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti mercoledì 13 febbraio in prima serata su Rete4. La modella ed attrice rumena torna in tv per raccontarsi in una lunghissima intervista e per smentire ancora una volta dei rumors su un possibile flirt con Kevin Boaten (ex marito di Melissa Stata). “Io e Boateng? Non l’ho mai conosciuto!” ha dichiarato la bellissima modella ai microfoni de Il Corriere della Sera raccontando i progetti futuri e rilasciando alcune dichiarazioni anche su Ronaldo, che considera “un bravo ragazzo”. La bellezza di Madalina è sotto gli occhi di tutto: bella da togliere il fiato, la modella è una delle più ricercate a livello internazionale. Nonostante ciò, Madalina si imbarazza ancora quando riceve dei complimenti: “Di complimenti ne ricevo molti e ogni volta un po’ mi imbarazzo”.

Madalina Ghenea e il cinema: “passione scoccata mentre ero ad Haiti”

Non solo modella di fama internazionale visto che Madalina Ghenea è anche un’attrice. Una passione, quella nata per il cinema in un momento preciso della sua vita: “Una passione scoccata mentre ero ad Haiti e proseguita inseguendo il mito inarrivabile di Sofia Loren”. Sul grande schermo ha lavorato con tantissimi attori tra cui Alessandro Gassman, ma a dare una svolta alla sua carriera è stato il ruolo in “Youth” di Paolo Sorrentino: “E prima avevo recitato anche con Jude Law, è stato un momento magico. Per Sorrentino ho saltato anche una vacanza che avevo già fissato da tempo ma l’ho fatto con il sorriso sulle labba e senza pensarci due volte”. Durante l’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la modella ha parlato anche delle accuse di stupro ai danni di Cristiano Ronaldo: “L’ho incontrato e mi ha fatto una bellissima impressione. La vicenda dello stupro? Dico la verità, io non ci credo. Perché quella ragazza ha aspettato tutto questo tempo? A me non è mai successo ma io avrei denunciato istantaneamente”.

Madalina Ghenea e il gossip

“Non ci faccio più caso, quasi tutto che leggo su quelle riviste è falso. Mi hanno fatto fidanzare con giocatori che non ho mai visto in vita mia, tipo Boateng” ha raccontato la bellissima modella ed attrice da sempre al centro del gossip. La modella ha raccontato anche una serie di curiosità come di quando ha un’azienda le ha cambiato la data di nascita: “modificata dalla prima azienda per la quale ho lavorato come modella in tv. Volevano la cifra tonda e quindi dissero che ero nata l’8/8/88. La realtà è che sono venuta al mondo un anno prima”. Tra i progetti futuri dell’attrice c’è un film dal titolo All You Ever Wished For diretto da Barry Morrow (premio Oscar per la sceneggiatura di Rain Man. Una fiaba moderna che vedrà la Ghenea recitare con Fabrizio Biggio, Remo Girone eDarren Criss. «E’ un racconto ambientato sulle alpi e mi sono divertita moltissimo a girare in questa ambientazione straordinaria”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA