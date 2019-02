Mamma di Ghezzal/ Video sorpresa all’Isola dei Famosi 2019: “Sei un guerriero, vinci”

Non solo liti e difficoltà all’Isola dei Famosi ma anche tante sorprese, come quella della mamma di Ghezzal. Nella puntata in onda questa sera, Alessia Marcuzzi ha puntato l’attenzione sull’ex calciatore, partendo dalla bella amicizia nata in Honduras tra lui Marco Maddaloni. Il loro è un rapporto solido, sincero, tanto che Maddaloni ammette: “Io con lui mi trovo bene dall’inizio. È una persona semplice, è pazzo. Mi fa star bene anche se ha dei momenti giù in cui mi stressa”. Subito dopo, la Marcuzzi chiama Ghezzal in postazione nomination per una sorpresa, prima che questa sia svelata, l’ex calciatore ha però da fare un chiarimento in merito alla sua permanenza sull’Isola: “All’inizio sono partito carico, poi la mia isola è andata su e giù. Non credevo sarebbe stata così dura prima di partire ma sono contento di essere qui e vorrei rimanere quanto più possibile.”

UN MESSAGGIO SPECIALE PER GHEZZAL

Dopo questo sfogo è però il momento per Ghezzal di una sorpresa: un video da parte di sua mamma. Ecco le sue parole: “Ciao come stai figlio mio? Ti faccio un piccolo video, mi manchi tanto. Ti parlo e ho l’impressione che tu sia qui davanti a me. Ti seguo e sono felice che tutto sia andato bene. Ricordati quando sei partito a 20 anni con il tuo zaino, questa è la tua forza, tu ti adatti ovunque. Tu sei un avventuriero, un guerriero e questo è nei tuoi geni. Io voglio che tu vinca, devi vincere.” Ghezzal è in lacrime e, nell’emozione, ammette: “Cosa provo per mia madre? La amo ancor di più di quanto la amavo prima. lei sa tutto ciò che penso di lei.” (Clicca qui per il video della sorpresa)

