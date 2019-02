MARCO CUCOLO CHI E’/ Video, il fidanzato di Lory Del Santo: “Abbiamo un’intesa fantastica” (CR4)

Piero Chiambretti conclude con l’ultima puntata odierna il suo show targato Mediaset, intitolato ‘CR4 La Repubblica delle Donne‘. Il presentatore, nelle settimane passate, non si è discostato molto dal suo modo di condurre spensierato e leggero, che lo ha contraddistinto dagli inizi di carriera. A far compagnia a Chiambretti per la chiusura di CR4 ci sarà anche Marco Cucolo, meglio conosciuto per essere il toy boy di Lory del Santo. Con l’espressione toy boy non vogliamo certo sminuire questo ragazzone alto quasi un metro e novanta ma semplicemente constatare un dato di fatto che risulta evidente a tutti: la (pesante) differenza d’età che intercorre tra Marco Cucolo, 26 anni, e Lory Del Santo, 60. Insomma, il paragone con Macron, che potrebbe risultare blasfemo sotto certi punti di vista, in questo caso risulta essere piuttosto calzante. Il toy boy, che spesso vive della luce riflessa di Lory, è voluto venire a galla da solo questa volta e si prepara a subire le frecciatine velenose di un artista della presa in giro come Piero Chiambretti. Come ne uscirà?

MARCO CUCOLO, FENOMENO SOCIAL

Probabilmente il nome di Marco Cucolo non dirà moltissimo ai telespettatori meno esperti, ma a quelli un pochino più navigati certamente sì. La televisione, comunque, non è il solo ambito in cui il toy boy di Lory Del Santo si muove, anzi. Certamente un presentatore famoso come Piero Chiambretti e un programma altrettanto seguito come CR4 gli saranno utili per ampliare ulteriormente il suo pubblico, che comunque sui social risulta essere già oggi piuttosto consistente. Marco Cucolo è particolarmente attivo su Instagram dove spesso si lancia in battute pseudo-demenziali che hanno successo presso i followers che si presume siano piuttosto giovani. In una foto, ad esempio, viene ritratto con un cono gelato in mano e sotto scrive di essere ‘congelato‘, facendo un gioco di parole (piuttosto discutibile). In un’altra foto di Instagram, invece, dice di essere in diretta dall’Ariston e chiedendo ‘chi vincerà?‘, quando invece si trova solo su una lavatrice, scherzando su una nota marca di elettrodomestici. Insomma, Marco Cucolo non è solo un toy boy ma anche comicità. Tutta sua.

MARCO CUCOLO FIDANZATO DI LORY DEL SANTO: “SIAMO SEMPRE INSIEME”

E’ normale che una storia d’amore tra una sessantenne e un ventiseienne faccia discutere, è nell’ordine delle cose. Troppo grande la differenza d’età tra i due, tant’è che Lory Del Santo potrebbe essere più una mamma (ma anche una nonna giovane) che una compagna per Marco Cucolo. Comunque sia, a discapito della loro stravaganza, questa ‘coppia’ sembra andare a gonfie vele. E’ lo stesso Marco Cucolo a svelarlo al sito internet Fidelityhouse.eu: “Io e Lory abbiamo un’intesa fantastica, siamo insieme 24 ore su 24. Non litighiamo mai, abbiamo quella che si dice un’intesa perfetta.” E infatti,oltre che nella vita privata i due hanno anche lavorato assieme al progetto di fiction di Lory Del Santo, intitolato ‘The Lady’. Come è noto, The Lady è stato subissato di critiche su internet come una serie tv vittima di un’atroce comicità involontaria. Quantomeno, però, Marco Cucolo ha una dote da non prendere sottogamba: quella di non prendersi troppo sul serio. E già questo è un qualcosa che va apprezzato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA