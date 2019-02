Marco Maddaloni / Video, il gruppo pronto a vendicarsi: verrà nominato? (Isola dei Famosi 2019)

È stata una settimana alquanto movimentata per Marco Maddaloni all’Isola dei Famosi 2019. Lo sportivo in questi giorni di permanenza in Honduras si è subito distinto tra gli altri concorrenti per il suo carattere forte e la sua leadership. Infatti Marco è l’unico ad essere riuscito a conquistare per ben due volte di seguito il leader del gruppo e, quindi, del gruppo dei pirati. Ma è stato proprio questo ruolo che la scorsa settimana ha sollevato molte polemiche e un vero e proprio scontro tra le due fazioni, la ciurma e i pirati, colpevoli di non aver diviso in modo equo il riso. Nella puntata di domenica scorsa, Marco Maddaloni ha conquistato nuovamente la fascia da leader. Stavolta, però, non c’è stata la divisione in due gruppi: il leader ha vissuto assieme a tutto il gruppo e ha potuto fare le spartizioni davanti a tutti. (Clicca qui per il video)

“VENDETTA” DEL GRUPPO SU MARCO MADDALONI?

Il gruppo potrebbe però non aver perdonato a Marco Maddaloni il comportamento avuto la scorsa settimana. All’Isola dei Famosi 2019 questa sera potrebbe andare in scena la “vendetta” di tutti coloro che la scorsa settimana hanno patito la fame a causa delle ridotte porzioni di riso ricevute dal gruppo dei pirati e, quindi, gestite dal leader. Molti, infatti, nella diretta di domenica hanno riversato il proprio voto su Ghezzal per l’impossibilità di votare Maddaloni, in quanto immune per aver vinto la prova da leader. Qualora non conquistasse ancora una volta l’immunità, lo sportivo potrebbe quindi finire in nomination.

I DISSAPORI TRA MARCO MADDALONI E PAOLO BROSIO

E chissà se Marco Maddaloni ha chiarito anche con Paolo Brosio. La scorsa settimana, Maddaloni ha avuto da ridire per il comportamento del gionalista all’Isola dei Famosi 2019. Infatti ha dichiarato: “Paolo Brosio, tu te ne vai due o tre giorni in infermeria, però poi mi ritorni qua. E allora io da adesso ti comincerò a trattare come una persona del gioco, senza nessun tipo privilegio. Perchè ragazzi, io sono uno sportivo. Nel momento che tu ti metti sul tatami, di fronte a me, io non guardo se zoppichi, ti fa male la mano e roba varia. Si combatte”.



