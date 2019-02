Marina La Rosa / Video, “Yuri Rambaldi è per tutti una zavorra” (Isola dei Famosi 2019)

Marina La Rosa continua a portare avanti la sua battaglia contro Yuri Rambaldi, un concorrente che, a suo dire, sull’Isola dei Famosi 2019 non si adopera a sufficienza per il sostentamento del gruppo. Fra i due naufraghi la guerra è infatti ancora aperta e l’ex gieffina, che ha immediatamente dimostrato di avere una carattere da vera leader, non ha intenzione di sopportare oltre il carattere svogliato del suo compagno di avventura. Proprio per questo motivo, nell’ultima puntata del reality ha scelto di nominarlo, motivando la sua decisione con parole piuttosto avvelenate. “A prescindere se lui voglia restare o andare a casa – ha confermato la concorrente riferendosi al desiderio dello spogliarellista di voler tornare a casa al più presto – per noi tutti è una zavorra, le cose che fa gliele devi chiedere, devi quasi pregarlo per andare a prendere un pezzo di legno”. Qui il video della nomination palese.

Maria La Rosa: l’alleanza con Jo Squillo contro Yuri Rambaldi

Sull’Isola dei Famosi 2019, Marina La Rosa non perde mai di vista il suo gruppo: ha infatti dimostrato di essere sempre al centro delle principali dinamiche del gioco e di riuscire bacchettare chiunque non riesca a farne parte con lo spirito giusto. Proprio per questo motivo, al centro del suo mirino oggi c’è Yuri Rambaldi, che oltre a essere decisamente pigro si è reso protagonista di una scenetta piccante insieme a Sarah Altobello. Della vicenda si è parlato molto nell’ultima puntata, quando La Rosa ha unitole forze con Jo Squillo per bacchettare i due concorrenti; ma nello studio di Alessia Marcuzzi c’è stato anche chi non ha gradito il suo giudizio: “Era un gioco – ha tuonato infatti Alda D’Eusanio dalla sua postazione – può piacere o non piacere, può essere un po’ forte, però si vedeva che era fatto in una totale dimensione del gioco, dell’allegria”.

L’attacco di Alda D’Eusanio

A causa delle sue prese di posizione, Marina La Rosa è stata bacchettata da Alda D’Eusanio, che dallo studio dell’Isola dei Famosi 2019 ha chiesto a lei e a Jo Squillo di evitare giudizi da maestrine: “Ragazze, mi raccomando. Abbiamo tutte la nostra età – ha tuonato l’irriverente opinionista – ma non facciamo le vecchiette moraliste, che si scandalizzano di fronte a un giochetto”. Ma, di fronte alla polemica, l’ex gieffina non è rimasta in silenzio e, dalla sua postazione nella Palapa, ha tuonato: “Non è questione di moralismo, ma non chiamiamolo streeptease, chiamiamolo in un altro modo”. Dopo l’acceso botta e risposta in diretta, la polemica sembra essersi dissolta come in una bolla, ma di recente c’è un’altra questione, forse non chiarita a sufficienza, che rischia di esasperare gli animi già profondamente provati dalla fame: quella della distribuzione del riso. Riuscirà l’unione dei naufraghi a mettere fine a tutte le polemiche sul cibo?



