MORGAN/ Video, Rolls Roys di Achille Lauro: “non è un plagio” e attacca Fabrizio Moro (CR4)

Morgan torna in tv ospite dell’ultima puntata di mercoledì 13 febbraio 2019 di #CR4 – La Repubblica delle Donne, lo show condotto in prima serata da Piero Chiambretti su Rete4. Il cantante è stato protagonista negli ultimi giorni per via del duetto con Achille Lauro a Sanremo 2019. I due hanno condiviso il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo dove hanno proposto una versione pazzesca di “Rolls Royce”, il nuovo singolo del trapper destinato a diventare una vera e propria hit. Proprio su Achille Lauro, l’ex frontman dei Bluevertigo ha speso parole di grandissima stima difendendo il cantante dalle accuse di plagio e di possibile inneggio alla droga. “Si accusa la canzone di Achille Lauro di avere un sotto-testo che parla di droga” ha scritto sul suo sito – blog puntando il dito contro i perbenisti: “Che noia questa monotematicità ossessiva che più che abitare nelle menti malate dei satanici e scandalosi vampiri del rock, sembra proprio che ossessionino i benpensanti borghesi e scriventi di turno, o con la telecamera”.

Morgan difende Achille Lauro

Morgan ha scritto un lunghissimo post sul suo blog dedicato ad Achille Lauro e alla canzone “Rolls Royce” presentata a Sanremo 2019. Il frontman e polistrumentista ha voluto dire la sua sottolineando quanto il pezzo sia un’aria di novità per il mercato musicale italiano: “ha tanti di quegli spunti interessanti e forieri di aria fresca, tanta di quella energia sana e necessaria che sembrava dimenticata e di cui si era persa la speranza che potesse un giorno presentarsi in scena”. Non solo, Morgan ha anche precisato come sia triste parlare di questo brano associandolo alla droga: “metterla sul piano della droga è una vigliaccheria, un colpo basso, un autogol, una consapevole bastardata che un artista così propositivo e positivo, un ragazzo curioso ed umile, oltre che sensibile e intelligente, venga gettato nella paranoia, nell’ansia del doversi difendere da calunnie, anziché esprimersi in tutta la sua potenza, divertire e divertirsi, con spirito creativo e innovativo”.

Morgan attacca Fabrizio Moro

“Qui si fa solo del gran casino in un tripudio bigotto che non solo rinuncia ad un’occasione di dibattito culturale ma si diverte a depistare”, dice Morgan, che si schiera a favore di Achille Lauro sottolineandone le qualità artistiche: “è un ragazzo di 28 anni che fa quello che andrebbe considerato un miracolo: tenta linguaggi nuovi nel tempio della retorica, del gia sentito, del banale, dell’arretratezza, dell’anzianità precoce, del provincialismo”. Riguardo alle accuse di plagio che hanno colpito Achille Lauro, Morgan durante un’intervista a La Vita in Diretta ha chiosato: “No, non è plagio” per poi lanciare un’accusa ben diretta ad un suo collega. Si tratta di Fabrizio Moro a cui ha detto: “le sue canzoni hanno tutte due accordi”.

VIDEO SANREMO 2019: ROLLS ROYCE, DUETTO ACHILLE LAURO-MORGAN

