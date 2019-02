Paola Caruso pronta per il parto/ “Ho sofferto tanto ma non vedo l’ora”

Paola Caruso è pronta a dare alla luce il suo Michelino. Quando ha scoperto di essere incinta stava registrando Pechino Express e proprio per questo ha dovuto lasciare il reality game di Rai2 e ritirarsi ma al suo ritorno non ha trovato un compagno felice della notizia ma solo un uomo che è stato capace, a suo dire, di tradirla e farsi manipolare fino ad averla cacciata via in malo modo. La diatriba tra i due continua e mentre il parto si avvicina i due continuano ad accusarsi reciprocamente per via di tutto quello che è successo in questi mesi mettendo in mezzo anche la famiglia di Francesco Caserta che ha sempre risposto a tono alle accuse della showgirl calabrese. Come andrà a finire? Al momento sembra proprio che Paola Caruso partorirà e avrà il suo bambino da mamma single ma non ha voglia di tirarsi indietro e alle pagine del settimanale Nuovo conferma: “Farò il test del DNA al mio bambino per provare che non ho mentito e che questo figlio è di Francesco”.

DAL TEST DEL DNA AL PARTO

Non sembra aver cambiato idea Paola Caruso che, dopo l’annuncio fatto a Domenica Live, sembra intenzionata ad andare fino in fondo alla questione anche se ammette: “Sarò una mamma single ma felice, non vedo l’ora di stringere Michelino tra le mie braccia. Ho accanto la mia famiglia, il mio agente Alberto Cellerino, il mio avvocato e la mia cara amica Maria De Angelis”. In questi giorni la Caruso ha dato una festa “la prima di mio figlio Michelino” per festeggiare il nono mese di gravidanza e i pochi giorni che la separano dal parto ma al settimanale Nuovo ha avuto modo di parlare della sua presunta madre biologica e della lettera arrivata alla redazione di Domenica Live: “Ho sofferto tanto nella mia vita e non voglio illudermi. Farò il test del dna prima di conoscerla perché non voglio incontrare una persona, affezionarmi e poi soffrire ancora”. Una serie di risposte che potrebbero cambiare la vita di Paola Caruso stanno arrivando, vedremo tutto in tv?

© RIPRODUZIONE RISERVATA