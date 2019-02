Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati?/ La d’Urso svela il mistero…

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono nuovamente in crisi? Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5 in onda oggi, ci svelerà la verità dei fatti. Nel frattempo, l’indiscrezione si era palesata già alla fine del mese di gennaio, parlando di rottura definitiva tra l’ex isolana e il cantante del duo di Benji e Fede. Così come si leggeva tra le pagine di Chi, il cantante è volato in America per lavoro lasciando in Italia la fidanzata da sola. Si vociferava che qualcosa nel loro rapporto fosse effettivamente cambiato per “colpa” del Capodanno. La coppia, continua la rivista diretta da Alfonso Signorini, “ha smesso di seguirsi sui social e lui ha tolto qualche foto e i like che aveva dedicato all’ex naufraga”. La crisi tra di loro sarebbe cominciata durante le feste di Natale, quando sembra che la ex naufraga abbia trascorso l’ultimo dell’anno a casa di Stefano De Martino a Sankt Moritz. Per fortuna dopo alcuni giorni, si sono palesati insieme tramite le Stories, ricominciando a seguirsi. Durante la parentesi di gossip in onda oggi nel corso di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso avrà modo di aggiornare i fan su questo particolare aspetto: ancora fidanzati oppure no?

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati? La verità da Barbara d’Urso

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è iniziata la scorsa estate tra le polemiche delle estimatrici del giovane artista. Ed infatti, le fan del cantante erano gelosissime della Di Benedetto, tanto da averli attaccati entrambi più volte. L’ex Madre Natura in diretta da Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5, ha svelato la realtà dei fatti, una volta per tutte. Passerà da sola questo San Valentino? “Ci ha provato prima lui ma io ero impegnata e non ha avuto nessuna risposta. Dopo qualche mese l’ho cercato io”, ha confidato parlando del loro incontro. “Come tutte le coppie a volte succede di litigare. Io l’avevo bloccato su Instagram come le 13enni. Poi l’ho sbloccato dopo qualche ora… lui era a Los Angeles, dall’altra parte del mondo ma mi aveva fatto arrabbiare parecchio”. Poi aggiunge: “Non è successo niente, stiamo insieme! È tutto apposto”. “Mi raccomando Paola, Fede ci piace… fai la brava!”, ha concluso Barbara d’Urso.

