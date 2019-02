Riccardo Fogli/ Video, Paolo Brosio conferma: “è un uomo che ha dei valori” (Isola dei Famosi)

Con un percorso privo di sbavature e degno di nota, Riccardo Fogli è uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. La sua permanenza in Honduras ha dato il via a un’amicizia molto profonda con il compagno di avventure Paolo Brosio e il loro sodalizio, nel corso dell’ultima puntata, è valso a entrambi una serie di divertenti appellativi che vanno dal “diversamente giovani” al “los vecchiones”, quest’ultimo coniato proprio da Brosio. Le loro giornate su Cayos Cochinos, conferma un video sul sito ufficiale del reality, sono caratterizzate dal risveglio muscolare, pulizie, “osservazione cantieri aperti”, gioco caffè e ammazza caffè, per un’amicizia che, a quanto pare, è destinata a segnare profondamente il percorso di entrambi. Ma quella con Brosio non è l’unico legame instaurato dal cantante, che negli ultimi giorni è riuscito a instaurare legami più o meno profondi anche con gli altri naufraghi honduregni.

Riccardo Fogli: “Io e Paolo Brosio preghiamo”

L’amicizia tra Paolo Brosio e Riccardo Fogli potrebbe riservare nuove sorprese: di recente, infatti, il primo ha parlato del suo allontanamento dall’Isola dei Famosi 2019, spiegando quanto gli sia costato passare del tempo lontano dal cantante: “Io auspicavo un qualcosa, un reinserimento, qui le regole cambiano in 3 secondi, (ho pensato, ndr) facciamo in modo di poter ritrovare Riccardo, almeno si fa due risate e si sta un po’ insieme”. Nel coso del suo intervento in diretta, Brosio ha inoltre parlato di Fogli definendolo come una delle poche persone che oggi gli stanno a cuore: “Siamo stati bene perché ha un carattere speciale ed è un uomo che ha dei valori. A me è piaciuto molto Riccardo”. I due concorrenti oggi sono infatti inseparabili e molto spesso, nel corso delle loro attività quotidiane, si ritagliano del tempo per concedersi una preghiera di gruppo. Qui il filmato.

Alessia Marcuzzi: “Sull’Isola sembra a suo agio”

Non c’è solo l’Isola dei Famosi a unire Riccardo Fogli e Paolo Brosio: i due hanno infatti dimostrato di essere sempre più vicini anche grazie a un sentimento di fede condiviso. “Con Paolino pescavamo, ogni tanto dicevamo una preghiera. Una volta e non sto scherzando, abbiamo pregato tutti assieme e le nuvole se ne sono andate. Un caso o la verità, ieri, senza di te, è piovuto tre volte”, ha precisato la storica voce dei Pooh. Per lui, nel corso dell’ultima puntata, anche un complimento da parte di Alessia Marcuzzi, che gli ha chiesto di aiutare Paolo Brosio, di recente sottotono a causa di alcuni problemi di salute: “Riccardo ha questo carattere così mite – ha confermato la conduttrice – noi l’abbiamo visto in questo periodo, io vorrei fare un applauso, come lo avete fatto voi, a Riccardo, perché lui sembra stare a suo agio sull’Isola dei Famosi, non si scompone mai”. A unirsi alle sue parole anche Alvin, che dall’Honduras ha confermato: “Ho avuto il piacere di conoscerlo quando ero naufrago e posso confermare”. immediata la risposta del cantante: “Ragazzi mi fate commuovere e siete tutti molto gentili. Devo dire che le ragazze sono tutte meravigliose e per me essere gentile con loro è stato facilissimo”.



