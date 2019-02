SARAH ALTOBELLO ELIMINATA?/ Video, In nomination con Yuri e Kaspar (Isola dei Famosi)

Sarah Altobello potrebbe essere la prossima naufraga a lasciare l’Isola dei Famosi 2019. La sosia di Melania Trump questo settimana è finita al televoto con l’amico Yuri Rimbaldi e con l’attore Kaspar Capparoni, scelto dal leader della settimana Marco Maddaloni. Una nomination molto rischiosa visto che Kaspar Capparoni è un personaggio molto amato dal pubblico televisivo, ma non è la prima volta che le nomination regalano inaspettate sorprese. Del resto in questa settimana non si è fatto altro che parlare dello spogliarello di Yuri Rimbaldi terminato in un danza molto sexy, che ha fatto storcere il naso non solo ad alcuni naufraghi, su tutti Marina La Rosa e Jo Squillo, ma anche al pubblico da casa. Che il pubblico sovrano abbia deciso di eliminare la showgirl dopo questo simpatico siparietto? Non è dato saperlo! Non resta che seguire la diretta de L’Isola dei Famosi 2019 in onda mercoledì 13 febbraio in prima serata su Canale 5.

Sarah Altobello a rischio eliminazione

Sarah Altobello è ancora una volta in nomination. Dopo aver evitato l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2019 in sfida con Yuri Rambaldi e Grecia Colmenares, la showgirl è finita nuovamente al televoto poiché nominata da Marco Maddaloni. Il leader del gruppo ha infatti scelto di sottoporla ancora una volta al giudizio del pubblico, affiancandola al suo migliore amico honduregno Yuri Rimbaldi. Assieme a loro anche Kaspar Capparoni, scelto anche lui dal Pirata di questa settimana tra i nomi più gettonati nelle nomination in Palapa. Ma quale sarà la sorte che i telespettatori hanno in serbo per la showgirl? In attesa discoprire il verdetto di questa sera, non possiamo non notare che sui social il pubblico si è diviso: se da una parte c’è infatti che ama il suo lato puramente trash, dall’altro c’è chi la bacchetta per quel balletto troppo sexy con Yuri Rimbaldi. La Altobello dovrà lasciare l’Honduras?

“Sarah è un’altra persona”: le parole di mamma Maria

Maria, la madre di Sarah Altobello ha lasciato un messaggio a Pomeriggio 5 per difendere l’avventura di sua figlia all’Isola dei Famosi 2019. Secondo l’ospite di Barbara D’Urso, in particolare, lo spettacolo che tutti hanno visto non sarebbe dovuto andare in onda, o comunque non nella sua versione integrale; inoltre, ha aggiunto la madre della concorrente, il carattere di Sarah è solare ed è questo uno degli elementi che la rende oggi una delle naufraghe più divertenti del reality di Canale 5. Ecco le parole che la madre della Altobello ha pronunciato nel suo intervento nella cabina rossa: “Ragazzi […] non è quella Sarah. È stato un gioco un po’ volgare, perché non lo dovevano mandare in onda […] Sarah è molto solare, l’avete visto, le piace l’allegria, essere gioiosa, fare una battuta bella, per cui se la vedete non la giudicate per quello che avete visto, perché Sarah è un’altra persona. È una ragazza che vuole bene a tutti i giovani ed è con i giovani. Grazie”. Qui il video integrale su Twitter.

“Mamma, scusa!”

Il pubblico ascolterà l’appello che la madre di Sarah Altobello ha lasciato a Pomeriggio 5? Sul balletto realizzato dalla naufraga dell’Isola dei Famosi 2019 con Yuri Rimbaldi probabilmente si parlerà ancora per un po’, anche se in Palapa e nello studio di Alessia Marcuzzi sono in molti ad aver definito la coreografia come un gioco puramente goliardico. D’altra parte la concorrente di è difesa spiegando di non aver capito bene il senso di quel balletto: “dalla mossa dell’angelo si è trasformata nella mossa del diavolo, in quel momento mi sono sentita così, sono rimasta travolta, non riuscivo ad uscire”, e da parte sua è arrivata la richiesta di perdono rivolta a sua madre Maria: “Mamma non vedere, scusa!”. Parole di conforto sono arrivate inoltre dallo studio dell’Isola e dalla Palapa, dove Rambaldi ha chiarito di aver scelto lei proprio in virtù della sua spontaneità: “È l’unica ragazza single che sta al gioco”.



