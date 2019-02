Scelta di Lorenzo Riccardi, chi è tra Claudia e Giulia?/ Uomini e Donne, c’è il sì!

Lorenzo Riccardi ha fatto la sua scelta. Lo staff di Uomini e Donne si è riunito ieri per registrare la sua scelta che, al contrario di quanto accaduto per Teresa Langella, pare invece abbia avuto un lieto fine. Solo la scorsa settimana, nello studio di Uomini e Donne, Lorenzo ha annunciato di essere pronto a trascorrere del tempo in villa per poi scegliere nel corso della festa di fidanzamento. Ieri, come svelato da Giulia De Lellis e Raffaella Mennoia, c’è stata la scelta di Lorenzo, anticipata rispetto ai tempi. La domanda quindi è: chi tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià è stata la scelta di Lorenzo? Stando alle anticipazioni, il tronista ha scelto la corteggiatrice bionda, dunque, Claudia. Nonostante, quindi, in molti credevano che sarebbe stata Giulia la donna che Lorenzo avrebbe scelto come sua compagna, le cose sono andate molto diversamente.

LIETO FINE PER LORENZO RICCARDI

Ma qual è stata la risposta di Claudia Dionigi alla proposta di fidanzamento di Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e Donne? Come prevedibile e coerente con il suo percorso e con le dichiarazioni fatte fino al giorno dell’ultima registrazione, Claudia ha risposto si a Lorenzo. I due avrebbero quindi lasciato insieme la festa di fidanzamento per iniziare la loro storia d’amore fuori da Uomini e Donne. Scopriremo soltanto nella puntata di venerdì prossimo, 22 febbraio, le motivazioni che hanno portato Lorenzo ad anticipare la registrazione della sua scelta oltre a quanto è accaduto nel corso degli ultimi incontri e durante la festa di fidanzamento con tutte le famiglie e la reazione della “non scelta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA