Scelta di Teresa Langella, chi tra Antonio e Andrea?/ Uomini e Donne, arriva il “no”!

Teresa Langella e Lorenzo Riccardi hanno fatto la loro scelta. Le anticipazioni e gli indizi degli ultimi giorni hanno confermato che i due tronisti di Uomini e Donne hanno finalmente dichiarato qual è la persona che vogliono al loro fianco. La prima a fare la sua scelta è stata Teresa Langella e, stando alle anticipazioni svelate in anteprima da ilvicolodellenews, questa sarebbe ricaduta su Andrea Dal Corso. Dopo la permanenza in villa, Teresa ha quindi invitato Andrea alla festa di fidanzamento al castello ma, a quanto pare, il corteggiatore non si è presentato. Andrea avrebbe quindi risposto “no” alla scelta di Teresa, decidendo di non presentarsi. Ciò che non si sa è se, dopo questo rifiuto, i due abbiano avuto modo di chiarirsi in separata sede.

COLPO DI SCENA PER TERESA LANGELLA?

Le cose, infatti, potrebbero essere finite in modo diverso. Dopo la scelta nel castello di Teresa Langella e la decisione di Andrea Dal Corso di non presentarsi, la tronista potrebbe aver deciso di avere comunque un confronto con lui. L’esito di questo confronto potrebbe aver cambiato le carte in tavola e, chissà che il lieto fine tanto sperato non ci sia stato comunque. Secondo qualcuno, dietro questo no potrebbe però esserci la volontà della redazione di Uomini e Donne di non svelare il vero esito della scelta. “Potrebbero aver fatto trapelare anticipazioni errate per preservare la sorpresa della scelta” scrive qualcuno, credendo nel colpo di scena finale. La verità verrà svelata soltanto nel corso della puntata di venerdì 15 febbraio su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA