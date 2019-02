Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez “hanno limonato”/ Lei accusata da…

All’Isola dei Famosi Soleil Sorge ha portato un po’ di scoop, vitalità e pepe. Tutto quello che mancava per ravvivare il gruppo e il programma. Con la quinta puntata scopriremo che l’ex compagna di Luca Onestini si è molto avvicinata a Jeremias Rodriguez, tra i due è scattato il bacio. Ma se da una parte Soleil potrebbe aver trovato un complice, dall’altra ha trovato il primo “nemico”. Infatti è subito scattato lo scontro con Luca Vismara. Entrambi i naufraghi si sono accusati di compiere ogni passo e azione dopo aver studiato la situazione. “Trovo molto meschino e scorretto quando va via la telecamera dare il colpo così. Ci vuole molto di più per farmi sentire a disagio”, ha spiegato Vismara. L’ex studente di Amici ha approfondito il suo pensiero: “A me sembra che tu non sia molto spontanea”. Soleil dopo aver discusso animatamente con Vismara si è sfogata: “Soffro tanto la cattiveria delle persone. Mi delude questa costante percezione sbagliata delle intenzioni e la cattiveria nel giudicare. Nel voler far sentire qualcuno sbagliato”. (Agg. Camilla Catalano)

LA NUOVA VITTIMA DELL’ARGENTINO

Soleil Sorge è la nuova vittima di Jeremias Rodriguez? A quanto pare il meccanismo è ormai chiaro e quando una persona riceve popolarità ma non riesce a mettere in mostra talenti che non ha, finisce per essere al centro del gossip e non solo. Questo è il caso dell’argentino a Isola dei Famosi 2019? Sembra proprio di sì visto che mentre Jeremias e Soleil sono alla ricerca di un po’ di notorietà, il programma è a caccia di ascolti per lasciare il pantano in cui è finito il reality. Ma cosa succederà questa sera? Alessia Marcuzzi è pronta a scommettere che i due hanno limonato e ha promesso che questa sera andranno in onda le immagini di questo loro incontro “segreto”. Sarà tutto vero o si tratta solo di una mossa pubblicitaria? Al momento tutto tace e nemmeno i pomeridiani hanno mostrato un contatto tra i due, la svolta arriverà oggi pomeriggio a poche ore dalla messa in onda di questa sera? (Hedda Hopper)

PETTEGOLEZZI PRO ASCOLTI?

Soleil Sorge infiamma l’Isola dei Famosi 2019. Arrivata in Honduras con l’obiettivo di conquistare Stefano Bettarini, la Sorge ha rapidamente cambiato obiettivo. Oltre ad aver fatto perdere la testa a Yuri Rambaldi che sta abbandonando la pista Sarah Altobelli, la Sorge che sull’Isola è sbarcata insieme a Jeremias Rodriguez, avrebbe già conquistato il cuore del fratello di Belen. Secondo quanto dichiarato da Alessia Marcuzzi, tra Soleil e Jeremias sarebbe già scattato il bacio. Il pubblico avrà modo di vedere il video solo nella puntata di questa sera, ma le effusioni tra i due saranno scattate sull’Isola o durante il viaggio in aereo? Bellissima e molto sensuale, la Sorge ha già raggiunto l’obiettivo per il quale è stata chiamata in causa dalla produzione: creare dinamiche tra i concorrenti e rendere tutto più movimentato. Dividendosi tra Jeremias e Yuri ci è già riuscita: si fermerà o deciderà di partire anche all’assalto di Bettarini?

“SOLEIL SORGE E JEREMIAS RODRIGUEZ HANNO LIMONATO”

L’amore è sbarcato in Honduras? Con l’arrivo dei nuovi naufraghi pare proprio di sì. Giovani e bellissimi sembra non abbiamo trattenuto l’attrazione: Soleil Sorge – famosa al pubblico di canale 5 per la sua partecipazione a Uomini e Donne e per la relazione con Luca Onestini – e Jeremias Rodriguez sono sempre più vicini. A lanciare lo scoop la sera prima della quinta puntata de L’Isola dei Famosi è stata la stessa Alessia Marcuzzi durante la puntata de Le Iene: “Jeremias e Soleil hanno limonato”. La conduttrice ieri sera è tornata al fianco di Nicola Savino in una mise firmata The Attico, la griffe di Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio, una delle più strette amiche di Chiara Ferragni. Questa sera verranno svelati tutti i dettagli della nuova love story.

SOLEIL ABBANDONA L’INTERESSE PER BETTARINI

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono arrivati a L’Isola dei Famosi durante la puntata di domenica scorsa e subito hanno portato nel gruppo un’ondata di freschezza e gioventù. Sarà perché sono gli ultimi arrivati, ma i due ragazzi sono stati ripresi a trascorrere molto tempo insieme, lontani dal gruppo già formato ormai da tre settimane. Il primo ad aver adocchiato un’intesa particolare è stato Luca Vismara, ma l’ex allievo di Amici non sa che Soleil è sbarcata sull’Isola con un doppio interesse. La vecchia fiamma di Luca Onestini è arrivata agguerrita sull’Isola, in cerca di amore o popolarità? Già la scorsa puntata ha fatto allarmare Nicoletta, la compagna di Bettarini, dichiarando: “Stefano è un tipo che mi piace. So che è fidanzato, ma secondo me non è una cosa che dura, sono usciti insieme da Temptation Island Vip, ma non mi convincono. Vedremo un po’ cosa succederà”. Il volto di Uomini e Donne, a quanto pare, però, sembra aver lasciato da parte l’interesse per Bettarini, per approfondire la conoscenza con il fratello di Belen Rodriguez.



© RIPRODUZIONE RISERVATA