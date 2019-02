SOLEIL SORGE/ Video, contro Giorgia: “Ha finto di non conoscermi” (Isola dei Famosi)

Sull’Isola dei famosi, con l’ingresso in campo di Soleil Sorge c’è decisamente un’aria nuova in campo. Non necessariamente, comunque, quest’aria nuova deve essere portatrice di gioie e serenità: anzi, la discesa in campo della bella sudamericana sembra aver scatenato un vero e proprio putiferio. Il gruppo dell’Isola dei Famosi si è oramai consolidato da lungo tempo e sarà certamente dura per lei e Jeremias Rodriguez riuscire a integrarsi al meglio. Un’impresa ardua, al limite dell’impossibile. A complicare il tutto, poi, ci si è messa anche un’altra concorrente, Giorgia Venturini, che non pare aver preso proprio in simpatia la bella Soleil. Anzi. Immediatamente tra le due è sorta una atavica antipatia, fatta scaturire, a sentir Giorgia, da un atteggiamento di superiorità di Soleil Sorge. Ecco cosa ha raccontato agli altri naufraghi mentre la sua collega era lontana: “Ci siamo conosciute a casa del mio migliore amico e quando ci siamo presentate lei mi guarda e fa: ‘E tu saresti?’. E’ ridicola, sa benissimo chi sono. Fly down, baby, non sei nessuno“.

SOLEIL SORGE NEL MIRINO DI GIORGIA

E così ha avuto inizio, nel migliore dei modi, l’ingresso all’interno dell’Isola dei Famosi di Soleil Sorge. L’italo-sudamericana, già concorrente a Miss Italia 2014, sembra non raccogliere le simpatie di Giorgia Venturini che, chissà, potrebbe avere anche un pizzico di gelosia. La trentaquatrenne di Rimini, infatti, l’ha subito messa nel mirino dopo la querelle avuta nelle presentazioni: “Questa qui è appena arrivata e non fa altro che sculettare di qua e di là, mi ha davvero scocciato. Si dia più da fare e meno sculettamenti… non ne abbiamo proprio bisogno.” Effettivamente Soleil Sorge non manca di mettere in mostra il suo fisico mozzafiato agli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi che, però, sembrano piuttosto indifferenti al suo fascino “caliente”. Sarà perché Bettarini e Capparoni sono impegnati nella pesca circa otto ore al giorno, sarà perché Yuri oramai fa coppia fissa con Sarah ma nessuno, tranne il nuovo arrivato Jeremias, sembra prenderla più di tanto sul serio. Con il fratello di Belen, però, l’intesa sembra essere davvero perfetta…

JEREMIAS E SOLEIL

Gli ultimi arrivati dell’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, sono entrati da subito in sintonia tra di loro. Probabilmente l’essere arrivati molto in ritardo rispetto a tutti gli altri concorrenti ha facilitato questo loro avvicinamento, che ha subito fatto parlare (anzi, rumoreggiare) gli altri naufraghi. A delineare con cura la situazione è Luca, appena ripresosi da una crisi isterica di pianto: “Oramai abbiamo capito che qui all’Isola dei Famosi ci sono due coppie. Da una parte abbiamo Yuri e Sarah, un duo oramai ben consolidato, e dall’altra ci sono Soleil e Jeremias, che sono entrati subito in sintonia fra di loro.” Effettivamente il fratello di Belen e la bella Soleil Sorge si appartano in continuazione e si fanno lunghe passeggiate romantiche lungo Playa Uva, in uno scenario a dir poco da sogno. E quando la bella venticinquenne si stacca un attimo per pescare, ci pensa Giorgia a bacchettarla subito davanti ai compagni: “Ma perché quella ha preso lo scolapasta per andare a pescare? on lo sa che ci serve qui per cucinare?” Il clima, è chiaro, è rovente. Qui il video dell’ultimo daytime.



