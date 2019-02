STEFANO BETTARINI/ Video, “ho pescato 8 ore con Kaspar”: il Betta è l’idolo dei naufraghi (Isola dei famosi)

A Playa Uva, il regno incantato che fa da sfondo all’Isola dei Famosi, c’è un pescatore infaticabile: Stefano Bettarini. L’ex calciatore di Venezia, Parma e tante altre squadre di serie A, si sta dimostrando utilissimo nell’economia generale dei naufraghi, dove oramai si vive tutti assieme, Ciurma e Pirati. Se la maggior parte del gruppo è intenta a discutere di frivolezze e a prendere bonariamente in giro le nuove coppie, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni sono quelli che fanno il lavoro sporco. Quelli che, come ha ben detto l’ex conduttrice della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, ‘portano a casa la pagnotta’. Sia Bettarini che Capparoni si sono oramai immedesimati a pieno nel loro ruolo di lavoratori infaticabili, di pescatori d’eccezione. A fine giornata, quando oramai il sole stava iniziando a calare su Playa Uva, la stessa Marina La Rosa è dovuta intervenire per farli rientrare a casa: “Ragazzi, tornate indietro! – ha implorato la siciliana – Saranno almeno otto ore buone che vi date da fare, vi prego basta, riposatevi un po’!”

“CON STEFANO BETTARINI SI STA BENE”

Gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi sono stati davvero grati a Stefano Bettarini e a Kaspar Capparoni, quando hanno visto che i due omaccioni del gruppo rientravano con un bel secchio con dentro almeno cinque-sei pesci. In particolar modo Kaspar Capparoni è stato particolarmente felice (anche se è in nomination) della partnership nata fra lui e Stefano Bettarini: “Cosa devo aggiungere, pescare assieme a Stefano è per me davvero un piacere. Lui è uno che come me non ha paura di stare otto ore sotto al sole cocente per pescare, siamo una bella coppia. Assieme ci divertiamo molto e la giornata scorre via bene. Ho solo un rammarico: diciamo che con tutte quelle ore che abbiamo pescato potevamo prendere molti più pesci. Comunque sia, va bene anche così.” Lo stesso Stefano Bettarini alla domanda maliziosa di Luca “Chi ha preso più pesci fra voi due?” ha risposto con un equilibrato e giusto “metà e metà“, dando i giusti meriti al suo compagno di pescate giornaliere. Per l’economia del gruppo, quindi, è forse meglio che Capparoni rimanga.

SOLEIL METTE UN PO’ DI PEPE

Sull’Isola dei Famosi sono arrivati due nuovi concorrenti a dar manforte alla truppa: sono Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip e Soleil Sorge, ex concorrente di Miss Italia 2014. E’ soprattutto la Sorge che, appena entrata all’Isola dei Famosi, ha subito coinvolto Stefano Bettarini in una situazione difficile. La bella italo-sudamericana, classe 1994, non ha fatto niente per nascondere il suo forte interesse per Stefano Bettarini, uno che, lo sappiamo, con le donne ha un certo feeling da sempre. Soleil ha infatti dichiarato al sito ufficiale del programma: “Stefano Bettarini mi piace, è un bell’uomo, vedremo che succederà sull’isola. Non sono molto sicura del suo rapporto con la sua compagna…“Frasi sibilline che hanno certamente incuriosito Stefano Bettarini che però, al momento sembra davvero più interessato alla pesca con Capparoni che ad imbarcarsi in altre storie amorose. E infatti Soleil Sorge, appena sbarcata e capito l’andazzo, ha subito puntato i fari su un altro concorrente: Jeremias Rodriguez. Qui trovate il daytime del giorno 19.



