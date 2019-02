UOMINI E DONNE/ Dopo le indiscrezioni spuntano i nomi degli opiti (Trono Classico)

La puntata speciale del serale di Uomini e Donne è sempre più vicina e più attesa. Nonostante questo e sebbene la redazione sia blindatissima nelle ultime settimane, sono già spuntate le prime indiscrezioni riguardo la scelta di Teresa e di Lorenzo. Venerdì scopriremo le modalità di questo speciale e durante il racconto della storia d’amore sbocciata – o meno – nello studio di Uomini e Donne ci saranno anche numerosi ospiti. Come già affermato dalla stessa Giulia De Lellis, lei stessa parteciperà a queste puntate speciali, ma non sarà la sola. Tra gli ospiti si parla di Aldo Palmieri e Alessia Cammarota che dopo aver affrontato un periodo di crisi hanno ritrovato la propria serenità, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Elga Enardu e Diego Daddi, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e, probabilmente, anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. (Agg. Camilla Catalano)

PER IL TRONISTA PROBLEMI IN VILLA

Sono giorni di grande tensione e curiosità per i fan di Uomini e Donne. Come tutti sanno, questa è una settimana importante, sia dal punto di vista delle puntate in onda che per le registrazioni del trono classico. Pochi giorni fa è stata finalmente registrata la scelta di Teresa Langella, della quale sono state svelate alcune indiscrezioni non ancora confermate. Ma ieri, a gran sorpresa e con largo anticipo, è stato Lorenzo Riccardi a registrare la sua. Il tronista è stato avvistato circa due giorni fa in stazione, da solo, in attesa di un treno che lo portasse a Roma. Poche ore dopo, Giulia De Lellis ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere impegnata in altre registrazioni, facendo intendere che si trattasse appunto di un’altra scelta, quella di Lorenzo. Ma come mai il tutto è accaduto così in fretta?

LA SCELTA DI LORENZO RICCARDI: PROBLEMI IN VILLA

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Lorenzo Riccardi sia stato costretto ad affrettare i tempi a causa di alcuni problemi con una o entrambe le sue corteggiatrici, Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. Ciò ci fa supporre che durante la permanenza in villa, Lorenzo potrebbe essersi notevolmente sbilanciato con una delle due, portando l’altra ad andare via o comunque a tirarsi indietro, affrettando i tempi di scelta. Si tratta al momento di supposizioni che non trovano conferma e che potranno essere svelate soltanto nelle prossime ore. Fatto sta che ieri in tarda serata, Lorenzo ha registrato la sua scelta. Ma su chi sarà ricaduta? Sarà stata Claudia o Giulia? La curiosità dei fan di Uomini e Donne è davvero alle stelle!



© RIPRODUZIONE RISERVATA