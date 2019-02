Uomini e Donne / Gemma e Rocco pronti alla convivenza? Proposta d’amore per la dama (Trono Over)

Le ultime puntate di Uomini e Donne hanno confermato il ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Rocco Fredella. Ci sono risvolti importanti per la nota dama del trono Over, che ha anche ricevuto una proposta di convivenza da parte di Rocco. D’altronde, Gemma ha deciso di sbilanciarsi, ammettendo i suoi sentimenti: “Mi piaci ma ci sono alcuni momenti in cui i tuoi vuoti, i tuoi silenzi mi spaventano, non so come superarli, ho paura di soffrire” ha ammesso la Galgani di fronte a Rocco, che ha però spiazzato tutti dichiarando “Hai ragione, mi piacerebbe se tu un giorno mi dicessi vieni a stare 4-5 giorni da me. Vienimi incontro vedrai che non te ne pentirai”. Rocco è davvero pronto a mettere tutto se stesso in questa storia, anche se ciò vorrà dire accelerare i tempi. Il problema sta però nelle insicurezze della Galgani.

GEMMA E ROCCO: PROPOSTA D’AMORE E POI…

A Uomini e Donne, Gemma ha infatti parlato di Rocco Fredella in questi termini: “Io ho attrazione verso di lui, ma non ho piena fiducia. Quando abbiamo ballato insieme l’ho pregato di non farmi del male, ho già sofferto così tanto nella mia vita. Ho paura di non essere contraccambiata”. Gemma vorrebbe Rocco più partecipe, più presente nella sua vita, perché “A volte non lo sento per una intera giornata e questa cosa mi destabilizza molto”. È da queste parole che è allora arrivata la proposta di Rocco: “Fammi venire a vivere da te”. Proposta che ha però destabilizzato la Galgani che pare non essere ancora pronta a fare questo passo, tanto da rispondergli: “Sicuramente verrò da te qualche giorno, ma dobbiamo andare piano, non corriamo. Io devo ancora capire molte cose”. Ma tutto potrebbe cambiare in queste settimane magari di fronte alla dimostrazione delle serie motivazioni di Rocco nei suoi confronti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA