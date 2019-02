VIKTORIJA MIHAJLOVIC/ Spacca il gruppo, ma piace al pubblico (Isola dei Famosi 2019)

In Honduras Viktorija Mihajlovic non sta brillando particolarmente, anzi la primogenita di Sinisa e Arianna Mihajlovic è considerata la naufraga più svogliata tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019: non aiuta tantissimo nella produzione del riso e ha dimostrato anche di essere poco incline a rispettare le regole del gruppo. Tutti atteggiamenti che mettono in luce il suo carattere ribelle e deciso; un carattere che però potrebbe procurarle non pochi problemi all’interno del gruppo nel corso delle prossime settimane. Viktorija e Virginia sono un unico concorrente, ma se dovessero esserci ulteriori abbandoni, la produzione potrebbe anche separarle. A trarne vantaggio, a detta dei fans del reality, sarebbe proprio Victorija. Il carattere forte e deciso di Victorja, molto diverso da quello della sorella Virginia, piace al pubblico. Nonostante sia davvero giovanissima e stia creando problemi al gruppo per la sua scarsa voglia di collaborare, i telespettatori cominciano ad apprezzarla soprattutto per l’atteggiamento protettivo nei confronti della sorella e per quella voglia di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. A detta di alcuni utenti del web, a frenare Victorija sarebbe proprio Virginia che ha un carattere più debole. Giocare da sola, dunque, sarebbe la soluzione giusta per Victorija?

“Sono orgogliosa di essere la figlia di Sinisa”

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2019, Virginia e Viktorija Mihajlovic hanno ricevuto una bellissima sorpresa da parte del papà. Sinisa Mihajlovic ha voluto salutare le amatissime figlie con un video – messaggio in cui le ha esortate a non perdere mai il sorriso e a dire sempre le cose in faccia. “Dite sempre ciò che pensate in faccia e camminate a testa alta” ha detto l’allenatore, che ha poi detto alle figlie: “Il carattere viene fuori nelle situazioni difficili. Tirate fuori il vostro carattere, come fate quando litigate con i ragazzi, i fidanzati, non come quando discutete con me, perché io sono Sinisa”. Anche le due giovani ragazze scoppiano in lacrime con la bionda Viktorija che dice: “Sono orgogliosa di essere le ‘figlia di’. Cammino a testa alta per l’educazione con cui mi ha cresciuta papà”. La sorpresa di Sinisa Mihajlovic, in particolare, ha toccato Victorija che non si aspettava di emozionarsi nell’ascoltare le parole del padre. La giovane, infatti, ad Alessia Marcuzzi ha raccontato di essere partita per l’Honduras sicura che non avrebbe sentito la mancanza della famiglia. Rivedere il padre, anche se solo in video, ha però tirato fuori anche la sua emotività. Forza e dolcezza, dunque, saranno le sue armi vincenti? Clicca qui per rivedere la scorsa puntata e la sorpresa di Mihalovic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA