VIRGINIA MIHAJLOVIC/ “È l’ombra della sorella Victorija” (Isola dei Famosi 2019)

Virginia Mihajlovic ha accettato di partecipare all’Isola dei Famosi 2019 per liberarsi di alcune fragilità e acquisire maggiore sicurezza in se stessa. Ad oggi, però, la figlia di Sinisa Mihajlovic fatica a farlo. La giovane è riuscita a creare un legame forte solo con Luca Vismara mentre con gli altri naufraghi non riesce a legare. Per il pubblico, Virginia non è la concorrente giusta per il reality di canale 5: troppo silenzionsa, troppo insicura e troppo riservata. I telespettatori, infatti, gradirebbero vedere una Virginia più energica. Finora, infatti, molti la considerano “l’ombra della sorella Victorija” e c’è chi spera che le due vengano separate diventanto due concorrenti per poterla televotare e mandare a casa in caso di nomination. La reunion di tutto il gruppo sull’Isola, inoltre, oltre ad aver provocato il crollo di Luca Vismara, sta creando problemi anche a Virginia che, con un gruppo più ampio rispetto a quello precedente, fatica a trovare il suo spazio esattamente come l’ex concorrente di Amici. Per Virginia, dunque, è arrivato il momento di tirare fuori le unghie per poter continuare la sua avventura in Honduras, con o senza la sorella. Ci riuscirà?

La sorpresa di Sinisa Mihajlovic

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2019, Virginia e Viktorija Mihajlovic sono state protagoniste di uno dei momenti più belli ed emozionanti. Le figlie di Sinisa, infatti, hanno potuto vedere un video messaggio da parte del padre che le incoraggiava a non arrendersi, ma andare avanti sempre con forza e determinazione. “Ciao ragazze non perdete mai il sorriso” ha detto l’allenatore che ha voluto mostrarsi in pubblico in una veste finora inedita. “Dite sempre quello pensate in faccia e mai indietro. Nei momenti di difficoltà dovete cacciare il carattere, non vi dimenticate poi che voi siete delle Mihajlovic” dice con la voce rotta dall’emozione Sinisa che non nasconde: “Mi vengono lacrime negli occhi, pensando e guardando dove siete in questo momento. Vi faccio tanti saluti e baci dalla mamma e dai vostri fratelli che vi guardano. Siamo tutti orgogliosi di voi. Vi amo tutte e due, ciao ragazze mie”. Le parole di Sinisa fanno piangere le ragazze, ma non solo visto che regala loro una nuova sferzata di grinta e carica per affrontare l’avventura sull’Isola. Il messaggio del padre ha profondamente copito Virginia che, tra le due, è quella più fragile al punto da aver paura di restare sola sull’Isola senza la sorella Victorija.

