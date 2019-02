Yuri Rambaldi sarà eliminato?/ Dopo Sarah Altobello, Soleil Sorge… (Isola dei Famosi 2019)

Yuri Rambaldi è il vero latin lover dell‘Isola dei Famosi 2019. Dopo il presunto flirt con Sarah Altobello, l’arrivo di Soleil Sorge in Honduras, ha cambiato le carte in tavola. Yuri Rambaldi, infatti, è rimasto molto colpito dalla bellezza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a punto da scatenare la gelosia di Sarah. Dopo aver passato ore davanti al fuoco vicino a Soleil, Yuri è andato a dormire accanto a Sarah, ma la Altobello non ha voluto fargli posto: “Yuri non devi scassare le pa**e. Luca si è messo qui perché c’era posto. Sei stato al fuoco finora? Rimani al fuoco a dormire” e Yuri: “Vaff***lo”. Rambaldi ha così trascorso la notte accanto a Soleil infuocando l’atmosfera che si respira in Honduras. L’Isola dei Famosi 2019, dunque, ha il primo triangolo amoroso? Cliccate qui per vedere il video.

YURI RAMBALDI IN NOMINATION: ARRIVA LA TELEFONATA DELLA FIDANZATA?

Mentre Yuri Rambaldi, sull’Isola dei Famosi 2019, si divide tra Sarah Altobello e Soleil Sorge, in Italia, la fidanzata Michela continua ad aspettarlo anche se non nasconde la sua rabbia nei confronti del fidanzato. “Stiamo insieme da circa un mese, ci siamo conosciuti a dicembre”, ha dichiarato la ragazza interpellata da Alessia Marcuzzi, incuriosita dallo speciale rapporto nato tra Yuri e Sarah. In nomination proprio con la Altobello e con Kaspar Capparoni, Yuri potrebbe lasciare il reality già questa sera. Prima di tornare in Italia, però, Alessia Marcuzzi potrebbe concedergli a possibilità di parlare proprio con Michela per chiarire la sua posizione. Al momento, sembra che potrebbe essere proprio Yuri il candidato a lasciare l’Isola, ma se dovesse restare, la presenza di Soleil potrebbe creare ulteriore preoccupazione in Michela.

DURO SCONTRO CON MARINA LA ROSA

Non solo flirt per Yuri Rambaldi all’Isola dei Famosi 2019. Il naufrago, nelle scorse ore, ha avuto un durissimo scontro con Marina La Rosa. A scatenare lo scontro tra i due naufraghi sono state le nomination. “Hanno fatto il mio nome perché ho fatto delle battute, ho un umorismo noir che non tutti capiscono”, ha detto Marina a cui Yuri ha prontamente replicato – “Te ne esci con delle battute ignoranti. Tipo ‘facciamo andare Yuri là’… Che battuta è? Non devi prendere per il culo perché non sai chi hai davanti, se mi arrabbio divento una bestia”. Di fronte alle parole di Rambaldi, Marina sbotta e tira fuori le unghie: “Una bestia? In che senso? Che fai, mi vuoi picchiare?”. Yuri non cade nella provocazione e chiude il discorso così: “Non alzo le mani alle donne. A me le prese in giorno non piacciono, io le cose le dico in faccia, per te siamo tutti ignoranti”.



