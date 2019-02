Amici 18 / Anticipazioni: Miguel conquista il serale? Il piano di Timor Steffens

Manca poco ad una nuova registrazione e, quindi, ad un nuovo speciale di Amici 18. Nuove maglie verdi verranno assegnate ma potrebbe esserci anche un’eliminazione, quella di Alessandro Casillo. Intanto nella scuola continuano le lezioni e, nonostante la maglia verde appena conquistata, Tish pare non essere al meglio. Stash ha il timore che la cantante posso “abbassare la guardia” ed è per questo che cerca di spronarla a fare meglio. Stessa cosa fa Timor con Miguel dopo le parole non proprio positive della maestra Celentano. Il ragazzo ammette di credere in se stesso e di essere convinto di potercela fare. Della stessa opinione è Timor Steffens, che trova che Miguel abbia il potenziale per arrivare al serale e abbia “il sole in faccia”, riuscendo quindi sempre a dimostrare la sua gioia di ballare.

TIMOR STEFFENS DALLA PARTE DI MIGUEL: “TI VOGLIO AL SERALE”

Per incoraggiare Miguel a fare di più per conquistare la maglia del serale, Timor Steffens gli spiega la sua idea: “Tutto quello che ti ha detto la Celentano… Secondo me la tua posizione all’interno della scuola è unica. – ammette l’insegnante di danza, che continua – Credo che tu non debba essere solo un ballerino di pop o di moderno o commerciale, secondo me dovresti prendere da ognuna di queste cose i fondamentali migliori, che ti piacciono di più, aggiungere la consapevolezza del tuo corpo e usarla a tuo vantaggio”. Momenti di crisi invece per Federica. La cantante è entrata nella scuola da poche settimane ed ha già affrontato una sfida, vinta. Rudy Zerbi ha però avuto molte volte da ridire su di lei, trovandola “senza personalità”. Una cosa che mette Federica in crisi e la porta alle lacrime.

