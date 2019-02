ANDREA ZELLETTA, NUOVO TRONISTA/ Video Uomini e donne: Claudia Dionigi lo punta e…

Andrea Zelletta è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Le sue idee sono ben chiare e, infatti, nel video di presentazione dichiara: ““Non ho un prototipo di donna ideale e non mi piace neanche catalogare una donna, ma sono certo che la mia ragazza deve essere ambiziosa, non si deve accontentare nella vita, ma soprattutto di un rapporto mediocre. Ora aspetto solo questo amore folle. Io di certo non mi accontenterò.” Il suo ingresso in studio è accolto da un grande applauso del pubblico e dai complimenti di Claudia Dionigi che stuzzica Lorenzo Riccardi, dichiarando “Nel caso in cui non mi scegli, io inizio a guardarmi intorno! Lui è davvero un bel ragazzo!” ammette la corteggiatrice. In studio non mancano gli applausi per lei da parte di tutti quelli che la pensano allo stesso modo. (Agg. di Anna Montesano)

ANDREA ZELLETTA SUL TRONO

Il momento del debutto per Andrea Zelletta è arrivato. Lui è il nuovo tronista di Uomini e donne e mentre qualcuno lo ha già rinominato il nuovo Andrea Damante, altri pensano che sia in realtà il nuovo Francesco Monte visto che anche la provenienza è la stessa. Nel video di presentazione che potete vedere cliccando qui, lui si racconta iniziando dalle sue poche sicurezze ovvero che la prima cosa della sua vita è Andrea, poi tutto il resto, compresa la sua professione, la stessa che gli ha permesso di girare il mondo: “Sono Andrea, ho 25 anni e nella vita faccio il modello, ma prima sono Andrea, tutto il resto arriva dopo. La moda non era il mio sogno ma ora che sono grande cerco altri stimoli”. Parte da qui la presentazione del nuovo tronista che appare bello, sicuro di sé e pronto a non tirarsi indietro e non andare incontro a mezze misure, questo lo aiuterà nel suo percorso a Uomini e donne?

CHI E’ IL NUOVO TRONISTA?

Proprio riguardo alla sua esperienza, Andrea Zelletta racconta: “Sono frizzate, determinato e ambizioso, non mi accontento delle mezze misure e voglio il massimo in tutto, metto in stand by tutto in cambio di esperienze nuove e inaspettate, della mia vita non deve far parte la monotonia“, questo è un avviso per tutte le ragazze che nella nuova puntata di Uomini e donne, sembra in onda domani, scenderanno le scale per conoscere il nuovo, misterioso tronista che ha al suo attivo tante avventure e tante esperienze visto che la moda gli ha permesso di conoscere il mondo. Riguardo alla sua vita e all’amore non ha dubbi: da buon terrone ama avere una famiglia solida ma fino a questo momento si è innamorato solo una volta. Proprio nel video rivela: “Mi sono innamorata solo una volta nella mia vita ed è stato colpo di fulmine. L’amore è caos, qualcosa che ti sconvolge la vita, ci sono parole che non dicono niente e sguardi che dicono tutto. Voglio una ragazza ambiziosa che non vuole una vita o un rapporto mediocre, voglio un amore folle e non mi accontenterò”.



