Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sposano?/ “Voglio invecchiare con lui ma…”

Antonella Clerici si prepara per tornare nel prime time di Rai1 con i ragazzi di Sanremo Young dopo il successo della versione “senior” e le polemiche sulla votazione e sulle percentuali. Questo non fa paura alla conduttrice che avrà modo di tornare dal suo amato pubblico che ha dovuto dirle addio nella versione “giornaliera” per accontentarsi di queste poche pillole. Sembra proprio che la morte dell’amico Fabrizio Frizzi abbia spinto la Clerici a cambiare scala dei valori mettendo da parte la vita in tv e alla conduzione de La Prova del Cuoco per dedicarsi alla famiglia e all’amore. Con Vittorio Garrone le cose vanno avanti a gonfie vele e anche la figlia la ama alla follia soprattutto adesso che vive per lei, la va a prendere a scuola e ha tutto il tempo del mondo da dedicarle. Al settimanale Oggi Antonella Clerici racconta la sua nuova vita fatta di piccole cose, di tanto amore e pochi riflettori e rivela: “Con lei sono pasticciona, non ho filtri ma vedo che mi apprezza anche per questo”.

IL MATRIMONIO CON VITTORIO GARRONE…

Nella lunga intervista la Clerici ha avuto modo di parlare del suo ritorno a Sanremo Young dal 15 febbraio prossimo ma anche del suo rapporto con Vittorio Garrone che etichetta come “l’uomo perfetto” che stava cercando. La sua vita dopo la fine della relazione con il padre di sua figlia, è ricominciata proprio grazie al suo nuovo amore con il quale pensa ad un futuro tranquillo sicura che non le mancherà mai l’amore: “Io voglio invecchiare con lui, questo solo so”. Con queste parole risponde alla domanda su un futuro matrimonio con Vittorio Garrone e adesso starà a lui cogliere la frase e la rivelazione della sua compagna per guardare al futuro insieme dopo averla “portata” via da Roma città e averle regalato la tranquillità della provincia lontana dalla tv.

