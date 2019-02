Barbara d’Urso non nomina Jeremias Rodriguez a Pomeriggio 5/ “Soleil con un ragazzo”

È ormai cosa nota che tra Barbara d’Urso e i Rodriguez non corra buon sangue. Cattivi rapporti ci sarebbero non solo tra la conduttrice e Belen Rodriguez ma anche tra lei e i suoi fratelli, Cecilia e Jeremias. Come dimenticare il rifiuto dei due a presenziare a Pomeriggio 5 e Domenica Live dopo la loro esperienza al Grande Fratello Vip. Ecco perché non è difficile intuire le motivazioni che portano oggi la d’Urso ad evitare anche di nominarli. È quanto accaduto oggi nel corso del promo della nuova puntata di Pomeriggio 5, quando la conduttrice ha riassunto gli argomenti scottanti della diretta dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri, puntando l’attenzione sul flirt nato tra Soleil Sorge e Jeremias. Ma se la Sorge è stata menzionata più volte, lo stesso non è accaduto per il fratello di Belen.

BARBARA D’URSO EVITA DI NOMINARE JEREMIAS RODRIGUEZ

Parlando del feeling nato tra i due all’Isola dei Famosi, Barbara d’Urso ha infatti dichiarato: “Solei quindi ha subito sentito un’attrazione incontrollabile per un altro ragazzo”. Quindi non “Jeremias” ma soltanto “un ragazzo” non specificato. Un’omissione voluta dalla conduttrice o una semplice coincidenza? Visti i precedenti, è abbastanza difficile credere che la d’Urso non abbia nominato Jeremias per puro caso. A notare l’omissione anche molti spettatori che, sul web, fanno poi dell’ironia: “Debe essere una faticaccia ora parlare dell’Isola senza nominare Jeremias e i Rodriguez” scrive infatti qualcuno. Vedremo se nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di oggi Barbara deciderà di nominarlo…





