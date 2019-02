Che Dio ci aiuti 5/ Anticipazioni quinta puntata: Nico e Maria sempre più vicini

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, oggi, giovedì 14 febbraio, in prima serata su Raiuno, va in onda Che Dio ci aiuti 5 con la quinta puntata. La fiction campione di ascolti con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi tra i protagonisti continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Nella puntata in onda oggi, le emozioni che regaleranno le ragazze del convento degli Angeli Custodi saranno tante. Azzurra sarà alle prese con il segreto di avere una figlia sedicenne che non conosce il padre mentre Valentina continuerà ad essere tormentata dal suo passato. Il triangolo formato da Maria, Nico e Ginevra, invece, darà vita a nuove dinamiche che porteranno il giovane avvocato ad interrogarsi sul sul futuro sentimentale. Cosa accadrà, dunque, nel dettaglio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI: “BRUCO O FARFALLA”

Nel primo episodio dal titolo “Bruco o Farfalla”, Suor Angela incontra un medico con cui ha, inizialmente, degli scontri. Nel corso della conoscenza, i due scoprono di essere molto simili e, insieme, riescono a far tornare il sorriso alla piccola Eugenua che, da anni, sta combattendo contro la malattia. Proprio grazie ad Eugenia e alla sua positività, anche Valentina ritrova la gioia di vivere andando avanti e dimenticando tutto il suo passato. Nico e Ginevra, nel frattempo, non fanno altro che litigare e faticano a trovare un punto d’incontro. L’avvocato, così, in un momento di estrema fragilità, si avvicina pericolosamente a Maria. Suor Costanza, invece, sogna di partecipare a Ballando con le stelle e con l’aiuto delle sue ragazze sta per realizzare il suo desiderio. Azzurra, infine, vive momenti complicati perché non sa se confessare ad Athos che hanno una figlia che ha 16 anni e vive a Napoli.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI: “NON C’E’ PEGGIOR CIECO DI CHI NON VUOL AMARE”

Nel secondo ed utimo episodio della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5 dal titolo “Non c’è peggior cieco di chi non vuol amare”, Suor Angela indaga su una giovane coppia di fidanzatini amici di Gabriele. Al convento degli Angeli Custodi, ne frattempo, torna Emma che decide di trascorrere del tempo con sua madre. Il ritorno della ragazzina crea scompiglio nella vita di Azzurra che non sa se rivelerà alla figlia l’identità di suo padre. Maria e Nico si sono baciati e Maria vorrebbe parlare con il giovane avvocato dell’accaduto, ma improvvisamente, Nico perde la vista ed è Ginevra a stargli accanto. Gabriele e Suor Costanza, infine, riescono a convincere Valentina a ricominciare a suonare la chitarra per la piccola Eugenia.



