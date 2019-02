Claudia Dionigi/ Uomini e Donne: scontri e baci con Lorenzo prima della scelta

Dopo tre puntate dedicate ai senior, questo pomeriggio a partire dalle 14.45, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, tornano puntuali, le dinamiche giovani del trono classico di Uomini e Donne. Oltre alla presentazione del nuovo tronista e dopo la decisione di Teresa Langella di recarsi in villa per la scelta di domani sera, sono rimasti in pista Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Proprio il primo è alle prese con la sua decisione finale, molto confuso tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Questo stato di indecisione, anche in puntata solleverà il malumore della prima. Questa registrazione data 26 gennaio ed anzi, rispetto al passato, non siamo poi così distanti e lontani da ciò che invece accade in questo particolare momento. Dopo aver visto Lorenzo discutere ancora con Claudia, si paleserà in studio Andrea, il nuovo tronista che prenderà ufficialmente il posto di Teresa.

Claudia e Lorenzo, scontri e baci prima della scelta

Dopo l’ingresso del nuovo tronista Andrea, questo non passerà inosservato agli occhi di Claudia Dionigi, attuale corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Proprio Maria De Filippi, farà notare sia alla ragazza ma anche al pubblico presente, questo particolare inedito. Ed infatti, la conduttrice chiederà anche alla ragazza il suo punto di vista sull’aspetto fisico del nuovo tronista di Uomini e Donne. Spazio poi per le esterne di Lorenzo. Ad aprire le danze quella con Claudia, considerata volutamente “trash”, prendendo spunto da una lezione di bachata presa dalla giovane con Ivan Gonzalez. Riccardi infatti, si presenterà in esterna con una giacca lunga e, una volta aperta, le mostrerà degli addominali a scacchiera rigorosamente disegnati. Lei invece, farà il suo esordio con la parrucca in stile Carrà, pronta a ballare. Tante risate per loro ma anche un pensante confronto con la corteggiatrice accusare il tronista per alcune frasi usate in passato parlando di lei. Tra di loro però, si concluderà tutto con un focoso bacio verso la scelta.

