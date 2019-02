Elisa Isoardi, regali a La Prova del Cuoco/ Video, Salvini “San Valentino da abolire”

Sorpresa a La Prova del Cuoco per Elisa Isoardi nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. Durante la diretta la conduttrice ha ricevuto ben due regali, entrambi da un ammiratore segreto che si è firmato OB. C’è il vicepremier Matteo Salvini dietro questi dolci pensieri? Il primo omaggio di San Valentino è stato accolto con imbarazzo da Elisa Isoardi. Si tratta di un mazzo di rose rosse che la conduttrice riceve quasi incredula, infatti inizialmente sospetta che possa trattarsi di uno scherzo. La firma del biglietto è misteriosa: OB. Poco dopo riceve un altro regalo: arriva un grande orso bianco di peluche (per questo O.B. forse) che contiene un messaggi. «Vuoi un mondo a colori? I colori ce li hai già, usiamoli insieme. Ricomincerai a sognare». Questo messaggio potrebbe essere interpretato come quello di un nuovo corteggiatore che è pronto ad uscire pubblicamente allo scoperto, forse per farsi spazio rispetto ad un ex ingombrante come appunto Matteo Salvini.

ELISA ISOARDI, REGALI A LA PROVA DEL CUOCO: SONO DI SALVINI?

E se invece dietro le due sorprese arrivate in diretta a La Prova del Cuoco per Elisa Isoardi ci fosse proprio il suo famoso ex Matteo Salvini? Quell’ex ingombrante potrebbe essere tornato a farsi vivo con un gesto plateale. Sui social è già partita la caccia all’ammiratore segreto di Elisa Isoardi: chi è? La conduttrice de La Prova del Cuoco dal canto suo dice di non saperne nulla e prova a cavarsela con ironia. «Orietta Berti», la sua ipotesi dietro quella firma. Esclama la sua ipotesi con una risata, ma poi rivela di dormire effettivamente con i peluche, quindi potrebbe essere davvero qualcuno che la conosce bene. D’altra parte non ha soprannominato nessun uomo “orso bianco”. Però chi non ha la memoria corta ricorda che in una intervista risalente all’anno scorso Elisa Isoardi aveva definito Matteo Salvini «un orso, un uomo che non si spreca in complimenti facili». C’è però un particolare che contrasta con questa ipotesi: Salvini ha dichiarato recentemente che è «probabilmente una “festa” da abolire». Sorpresa simile per Federica Panicucci, che ha ricevuto oggi a Mattino Cinque un mazzo di fuori, ma il suo mittente è conosciuto: si tratta del compagno Marco Bacini.

Elisa Isoardi riceve un regalo in diretta a La Prova del Cuoco pic.twitter.com/QCqfopyGBm — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) 14 febbraio 2019





