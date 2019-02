Eva Giovannini/ “Toglieremo la “maschera” ai politici” (Popolo Sovrano)

Eva Giovannini insieme ad Alessandro Sortino e Daniele Piervincenzi, sarà nel cast di Popolo Sovrano, il programma in onda su Rai2 da stasera, al posto di Nemo. La giornalista e inviata dell’azienda di Viale Mazzini, avrà essenzialmente il ruolo di condurre il confronto politico – ma non soltanto istituzionale. Il suo metro di paragone si snocciolerà sulla base di un accostamento di idee. “Vogliamo offrire un racconto immersivo, vogliamo che parlino di cose concrete. Vedranno i filmati, non potranno sfuggire: la realtà ce l’avranno davanti agli occhi”, spiega. In conferenza stampa, in merito al suo preciso ruolo, ha avuto modo di chiarire: “Questo non è un talk, ma un approfondimento giornalistico. La politica è al centro, ma non è al centro il chiacchiericcio. Io modererò un confronto, un duello, ma non sarà un momento per l’insulto o per delegittimare l’avversario”. Successivamente, ha spiegato meglio cosa accadrà nello studio al giovedì sera: “I politici si confronteranno, noi cercheremo di capire anche che uomo o che donna c’è dietro la maschera che ogni politico indossa”.

Eva Giovannini conduce Popolo Sovrano

Popolo Sovrano, avrà un preciso ruolo. Eva Giovannini, oltre a specificare il suo compito, ha commentato anche il titolo del programma che la vedrà protagonista al giovedì sera di Rai2, al fianco di Alessandro Sortino e Daniele Piervincenzi. “La parola popolo è una parola plurale, i populismi ritengono di avere il monopolio del pensiero del popolo. Popolo non è una parola singolare, ma plurale”. Eva Giovannini è nata a Livorno nel 1980. Ha condotto l’edizione 2017 del Premio Strega trasmessa su Rai3. Membro del “Comitato di Saggi” sull’Europa istituito dalla Presidenza della Camera (nel 2017) e membro della giuria del Jo Cox Award per gli studi sull’Europa. Ha scritto il saggio dal titolo Europa Anno Zero – Il ritorno dei Nazionalismi (Marsilio, 2015). Per la televisione ha realizzato reportage per Annozero (in onda su Rai2) e Piazzapulita (su La7). Ha lavorato anche per Skytg24. Ha cominciato il suo lavoro di giornalista di carta stampata collaborando con Il Tirreno e Affari&Finanza.

