FEDERICA PACELA È LA VERA FIDANZATA DI YURI RAMBALDI?/”Mi ha regalato l’anello, ma..”

Federica Pacela racconta a Pomeriggio 5 la verità su Yuri Rambaldi. Chi è la vera fidanzata dell’eliminato dell’Isola dei Famosi? “Io e Yuri effettivamente siamo stati insieme dal 2016 al 2017 per un breve periodo di tira e molla. Poi tutto il 2017 non ci siamo più visti anche se lui ha ritentato di riconquistarmi. Mi ha portato delle rose chiedendomi a novembre del 2017 chiedendomi di tornare con lui, ma anche in quel momento era fidanzato con un’altra” – racconta Federica a Pomeriggio 5 – “Poi me lo ritrovo in un programma che abbiamo fatto insieme. Verso settembre-ottobre ci siamo riavvicinati e gli ho voluto dare un’altra occasione e poi mentre era a Saranno Isolani ho scoperto che mi aveva tradita con un’altra ragazza. Quando è uscito da Saranno Isolani l’ho lasciato e lui me l’ha lanciato dicendomi ‘perdonami’ e io ho detto no”, ha concluso la Pacela che sperava che Yuri continuasse la sua avventura in Honduras (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FEDERICA PACELA E MICHELA: CHI E’ LA FIDANZATA DI YURI RAMBALDI?

Federica Pacela è la vera fidanzata di Yuri Rambaldi o è una ex? Il nome dell’ultimo eliminato dell’Isola dei Famosi 2019 è al centro del gossip. Dopo aver flirtato in Honduras con Sarah Altobello, Yuri ha rivelato di avere una fidanzata, Michele, presente nello studio dell’Isola durante la diretta. Secondo quanto raccontato da Roger Garth nello studio di Pomeriggio 5, però, Michela non sarebbe la vera fidanzata di Yuri o, quanto meno, non sarebbe l’unica. Secondo l’opinionista di Barbara D’Urso, infatti, la vera fidanzata di Yuri si chiamerebbe Federica Pacela. Un vero scoop quello lanciato da Roger Garth che ha spinto la redazione di Pomeriggio 5 a cercare la ragazza. Federica, così, ha accettato l’invito di Barbara D’Urso e nella puntata di San Valentino di Pomeriggio 5, racconterà tutta la verità sul suo rapporto con Yuri.

FEDERICA PACELA: LA PRESUNTA, VERA FIDANZATA DI YURI RAMBALDI A POMERIGGIO 5

Tra Michela e Federica Pacela, dunque, chi è la vera fidanzata di Yuri Rambaldi? Nello studio dell’Isola dei Famosi 2019, interpellata da Alessia Marcuzzi sul presunto flirt tra Yuri e Sarah Altobello, Michela ha dichiarato: “stiamo insieme da circa un mese, ci siamo conosciuti a dicembre”. Secondo Roger Garth, però, nella vita di Yuri ci sarebbe un’altra ragazza: “Sono stato contattato dalla presunta ex fidanzata di Yuri, la quale mi ha raccontato di averlo sentito fino a inizio gennaio”, ha detto l’opinionista di Barbara D’Urso. Secondo Roger Garth, dunque, Michela, la ragazza presente nello studio del’Isola, sarebbe una delle tante. Sarà a verità? A Pomeriggio 5, oggi, Federica rivelerà tutti i dettagli della vita sentimentale di Yuri Rambaldi.



