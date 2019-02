Giulia Cavaglia, schiaffo a Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne, la chiama Claudia e…

Uomini e donne sta per salutare i vecchi tronisti ed accogliere i nuovi e anche i fan di Lorenzo Riccardi presto dovranno salutare il bel pugliese che proprio il 22 febbraio andrà in scena nel prime time di Canale 5 con la sua scelta. Toccherà a Giulia Cavaglia dire sì o no a Lorenzo o alla sua collega Claudia farlo? Lo scopriremo solo in prima serata ma fino ad allora avremo modo di conoscere gli ultimi momenti del suo trono nelle puntate pomeridiane del trono classico in onda questa settimana e la prossima a cominciare da oggi. Secondo il video anticipazioni di Uomini e donne (che potete vedere cliccando qui), sembra proprio che per Giulia e Lorenzo ci sarà un altro scontro da affrontare visto che il tronista, in esterna, bacerà ancora Claudia. Al ritorno in studio la corteggiatrice si dirà delusa dal comportamento del tronista pugliese reo di non sapere che pesci prendere e di essere un tipo indeciso nella vita.

LO SCHIAFFO DI GIULIA A LORENZO

Le cose peggioreranno in esterna visto che la bella Giulia Cavaglia avrà modo di dare una serie di schiaffi a Lorenzo reo di averla chiamata con il nome della sua rivale, Claudia. Come se non bastasse, Lorenzo si rivolge alle due consigliando loro di “darsi una svegliata” e questo crea una nuova discussione in studio tra le risate di tutti e della stessa conduttrice che dovrà annunciare anche che presto il tronista farà la sua scelta e quindi registrerà la puntata in villa e poi la festa al castello dove dovrà presentarsi solo la diretta interessata. Chi sarà delle due? Giulia Cavaglia è sempre più convinta che sia proprio Claudia la prescelta ma se si sbagliasse? Riuscirà a perdonare il bel Lorenzo per tutto quello che ha fatto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA