Il Paradiso delle Signore 3 chiude?/ Nessuna ufficialità ma i fan sono in rivolta

E alla fine dovremo davvero dire addio a Vittorio Conti e al suo Paradiso delle Signore? La terza stagione o, meglio, la versione daily della famosa fiction di Rai1 con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi sta per arrivare al capolinea e i fan sono già in allarme e pronti a chiedere un gran voce un rinnovo. La fiction è stata sospesa per via degli ascolti poco idilliaci ma poi la direzione di Rai1 (Teodoli all’epoca) ha pensato bene di scommettere su una versione soap con un ordine di 180 episodi che stanno andando in onda tutti i pomeriggi sulla rete ammiraglia Rai scontrandosi però con il colosso di Canale 5 e, in particolare, con Uomini e donne. Nonostante questo la soap è partita dal 9% di share ed è arrivata a sfiorare, e in alcuni giorni superare, il 15%, un notevole successo che potrebbe però non bastare.

RINNOVO OPPURE NO?

I 180 episodi della versione Daily de Il Paradiso delle Signore 3 sono ormai agli sgoccioli e sembra proprio che la nuova direzione di Rai1 (Teresa De Santis) non sia pronta a rinnovare il prodotto. Proprio per questo cast, crew e fan si sono ritrovati nei giorni scorsi sul set per chiedere il rinnovo o, comunque, una possibilità di andare avanti senza sprecare il lavoro fatto per costruire il set e nemmeno quello fatto dai giovani attori in questi mesi. Il motivo del mancato rinnovo dovrebbe essere il costo elevato di produzione di ogni episodio e solo trovando una soluzione a questo si potrebbe andare avanti. Al momento non c’è ufficialità nella cancellazione della soap ma i fan sono già sul piede di guerra e hanno messo insieme scioperi e una petizione che in queste ore sta raccogliendo decine di firme. Davvero il problema di Rai1 è da ricercare ne Il Paradiso delle Signore 3?

