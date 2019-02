Irene Capuano/ Uomini e Donne: lite con Luigi, “Mi sono rotta di esser trattata così”

Dopo la presentazione del nuovo tronista Andrea e le ultime dinamiche di Lorenzo Riccardi confuso sulla sua scelta, gli sviluppi amorosi del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi, proseguiranno con Irene Capuano e Luigi Mastroianni. L’ex fidanzato di Sara Affi Fella, dopo la cocente delusione ha deciso di accomodarsi sulla famosa poltrona rossa, per cercare finalmente la donna della sua vita. In vista delle scelte finali in villa, proprio Irene è la più “quotata” per la decisione definitiva. Oggi in puntata, a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, assisteremo proprio ad uno scontro tra i due, per colpa della new entry Valentina. Scopriamo cosa ci rivelano tutte le anticipazioni del particolare appuntamento che offrirà al pubblico uno spaccato amoroso in onore di San Valentino, festa degli innamorati per eccellenza. Maria De Filippi in puntata, dopo avere fatto notare la somiglianza fisica di Valentina con Sabrina Ferilli, mostrerà anche la reazione di Irene Capuano alla fine della precedente puntata. Se la corteggiatrice viene considerata dal tronista un poco “piccola”, la new entry è già stata appellata come “vera donna”, cosa che la Capuano non dimentica di fare notare.

Luigi attratto da Valentina, ma Irene è unica!

Il dopo puntata di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, non è andato affatto bene. Ed infatti la giovane voleva partire e lasciare Uomini e Donne, tanto da urlare al tronista di essere un incoerente e di non stare bene: “Mi sono rotta le palle di essere trattata così!”, afferma lei. “Ok, sono un coglion* ma mi piaci, non so più come dirtelo”, confida invece lui. In puntata, dopo essere entrare in studio, Luigi farà notare di provare maggiore attrazione per Valentina ma di essere legato ad Irene da qualcosa di unico e che non sa nemmeno definire. Nonostante questo, il tronista confida che al loro rapporto manchi ancora qualcosa per essere completo. Poi è scattato anche il confronto, così come si legge sul VicoloDelleNews: “Fa il paragone con Valentina, che ha fatto delle cose che lei in 10 esterne non ha fatto. Interviene Gianni mettendoci il carico e dicendo ad Irene: “Attenzione sta dicendo che tu non hai fatto nulla” e Luigi lo interrompe dicendo che non voleva dire quello, ma che Valentina alla seconda esterna ha fatto quello che Irene avrebbe dovuto far già da tempo”. Come finirà?

