Masterchef Italia 2019/ Diretta ed eliminati: prova nel Castello di Grinzane Cavour

Dopo le eliminazioni di Caterina a Tiziana, Masterchef Chet Italia 8 torna in onda oggi, giovedì 14 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV con la quinta puntata che metterà a dura prova gli aspiranti chef che dovranno dimostrare di avere non solo talento, ma anche organizzazione per poter gestire la cucina di un grande ristorante. A giudicare tutti i piatti che prepareranno i concorrenti ancora in gara ci sarà la rigidissima giuria formata dai veterani Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo e dalla new entry Giorgio Locatelli che ha conquistato subito il pubblico del talent show culinario più famoso della televisione italiana con la sua simpatia, umanità e professionalità. Quali prove, dunque, dovranno superare gli aspiranti chef per non essere eliminati? Andiamo a scoprire tutto.

MASTERCHEF ITALIA 2019: SAPORI CLASSICI NELL’INVENTION TEST

La Mistery Box della quinta puntata di Masterchef Italia 8 metterà a dura prova la capacità organizzativa degli aspiranti chef. Per essere degli ottimi chef, è necessario essere organizzati e, soprattutto, essere in grado di preparare dei buoni piatti usando pochi ingredienti. Nella prova di questa sera, i concorrenti dovranno utilizzare pochi ingredienti e pochi utensili per preparare un piatto che stupisca la giuria. Nell’invention test, invece, gli aspiranti chef dovranno rivisitare con creatività e fantasia uno degli abbinamenti di sapore più classici e succulenti. Quale sarà? Quale piatto dovranno servizi ai quattro giudici per conquistare il loro palato? Lo scopriremo questa sera.

PROVA IN ESTERNA NEL CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR

Anche nella quinta puntata di Masterchef Italia 2019 non mancherà la prova in esterna. Questa sera, i quattro giudici e i concorrenti del talent show culinario si recheranno nelle Langhe. La prova si svolgerà nel giardino del Castello di Grinzane Cavour, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità insieme ai paesaggi viticoli di Langhe, Roero e Monferrato. I concorrenti saranno divisi in due brigate e dovranno lavorare con il vino e con il tartufo bianco d’Alba. I piatti delle due brigate saranno giudicati dai produttori vinicoli e dai Trifulau, i cercatori di tartufo. La squadra perdente tornerà nella cucina di MasterChef Italia per affrontare il Pressure Test.



