Meghan Markle / “Harry infastidito da William per colpa della duchessa”: ultimi scoop

A Buckingham Palace continuano piovere voci di bufera con l’ultimo pettegolezzo che riguarda il principe Harry e suo fratello William. Il rapporto tra i due si sarebbe infatti incrinato a causa di Meghan Markle. Katie Nicholl, esperta di affari reali, interpellata nel documentario della rete TLC, “Kate v. Meghan: Princesses at War?”, come riporta Vanity Fair, avrebbe dichiarato: “William si è preoccupato per Harry quando ha visto che la relazione con Meghan stava andando avanti velocemente. Il suo era soltanto un interessamento fraterno, benevolo, ma alla fine ha causato l’effetto opposto. Harry è stato infastidito dal controllo di William e ha pensato che lui non fosse d’accordo col matrimonio”.

ANCORA PROBLEMI PER LA FAMIGLIA REALE?

Altre voci dicono che la grande influenza di Meghan Markle sul principe Harry, sarebbe cosa poco gradita tanto da creare grande gelo nella Royal Family. Harry infatti sarebbe infatti troppo condizionato dalle decisioni della moglie. Le voci in questo periodo sono tante e fuori controllo con i tabloid inglesi che cavalcano l’onda. Intanto il principe Harry e Meghan hanno annunciato la loro prima visita ufficiale in Marocco, da sabato 23 a lunedì 25 febbraio. La coppia volerà nel Paese nordafricano per una visita di tre giorni, affrontando tematiche molto delicate per il paese. Ritornando alle tante ipotesi sul momento complicato della coppia magari la verità sta semplicemente nel mezzo. Non ci resta che attendere magari chiarimenti nei prossimi giorni, magari proprio dai diretti interessati. L’ipotesi della frattura tra i due fratelli resta una pista molto battuta.

