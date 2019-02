NEGRAMARO/ Video, Lele Spedicato sul palco: “Scusate sono un po’ emozionato”

Lele Spedicato dei Negramaro sta bene. Non solo, questa sera in occasione della prima data del nuovo tour 2019 dei Negramaro, il chitarrista della band ha voluto fare una sorpresa a tutti i fan presentandosi sul palco. Una presenza inaspettata visto che solo pochi giorni fa aveva condiviso sui social un lunghissimo messaggio con tutti i fan: “Ciao a tutti carissimi amici, come vedete ce la sto mettendo tutta e grazie anche al vostro sostegno mi manca pochissimo per tornare al 100%! Per i medici devo terminare la riabilitazione per riprendermi completamente e non rischiare nulla, quindi ho bisogno di un altro po’ di tempo. Inutile dire che sono profondamente dispiaciuto ma avremo modo di recuperare ogni emozione quanto prima. Intanto prenderà il mio posto una parte di me: il mio piccolo fratellino Giacomo, che certamente non vi deluderà”.

Lele Spedicato dei Negramaro torna sul palco

Nonostante le parole pubblicate sui social, Lele Spedicato ha deciso di fare una bellissima sorpresa ai fan presentatori sul palcoscenico di Rimini in occasione della prima data dell’Amore che Torni Tour Indoor in partenza giovedì 14 febbraio 2019 da Rimini. Una presenza che ha sorpreso tutti visto che Lele non solo è salito sul palco, ma anche suonato la chitarra accompagnando Giuliano Sangiorgi sulle note del nuovo singolo “Cosa c’è dall’altra parte” nato proprio durante la malattia del chitarrista. “Ciao a tutti, grazie infinite. Scusate sono un po’ emozionato, giusto un po’” queste sono le parole di Lele, che sul palco è apparso molto emozionato. Poi la promessa ai fan che non l’hanno mai abbandonato durante questi difficili mesi: “Ritornerò molto presto”. Al suo posto durante le varie tappe del tour ci sarà il fratello Giacomo.

Amore che torni Indoor Tour

Durante il nuovo tour i Negramaro dovranno fare a meno di Lele Spedicato. Il chitarrista lo scorso settembre è stato colpito da un’emorragia celebrare mentre si trovava in piscina. Ricoverato d’urgenza, inizialmente le condizioni di salute di Spedicato hanno fatto preoccupare non poco i Negramaro, i familiari e i tantissimi fan. Per fortuna il chitarrista non si è mai arreso, ha lottato contro la malattia uscendone vincitore. “Volevo dire a tutti che sto benissimo, ma purtroppo in tour non ci potrò essere perché non vogliono loro” ironizza il chitarrista in un video-messaggio pubblicato sui social e indicando il cantante Giuliano Sangiorgi che replica: “ci teniamo troppo alla tua vita”. “Serve un altro pochino” aggiunge Giuliano, a cui seguono le parole di Lele: “come vedete ce la sto mettendo tutta”. Nonostante lo stop forzato, Lele Spedicato ha voluto fare una sorpresa ai fan suonando una sola canzone durante la prima data del nuovo tour che vedrà i Negramaro cantare a Mantova, Padova, Conegliano, Torino, Bologna, Milano, Firenze, Roma, Caserta, Eboli, Bari, Reggio Calabria e Acireale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA