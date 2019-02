NINO CASTANOTTO DI UOMINI E DONNE/ Video, Accusato di truffa (Striscia La Notizia)

Nino Castanotto del Trono Over di Uomini e Donne è finito nel mirino di Striscia La Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Il cavaliere del seguissimo dating show “Uomini e Donne” di Canale 5 è stato protagonista di un servizio tramesso durante la puntata di giovedì 14 febbraio per via di una pesantissima rivelazione. Nessuno scoop sulla sua vita privata, ma bensì sulla sua vita lavorativa. Una donna ha inviato una segnalazione alla redazione di Striscia che si è subito mossa per scoprire di cosa si trattasse. Stefania Petix, inviata del programma per la Regione Sicilia, ha incontrato una donna che ha fatto delle pesantissime accuse su Nino di Uomini e Donne. La donna ha lavorato per diciotto anni presso l’agenzia di viaggia di cui Castanotto era proprietario e ha rivelato che l’uomo ha realizzato una serie di truffe a danno dei suoi clienti.

Nino Castanotto accusato di truffa

La donna ha raccontato in lacrime di essere stata partecipe di questa attività di Nino Castanotto. A confermare la tesi della donna anche alcuni ex clienti che, per motivi di riservatezza, non hanno voluto mostrarsi in video. Anche questi ex clienti hanno confermato le parole della donna rivelando di aver perso diversi soldi. L’agenzia di viaggi di Nino, infatti, avrebbe truffato per cifre importanti diversi clienti che prontamente hanno denunciato l’accaduto alle autorità competenti. Dopo le testimonianze della donne e di alcuni ex clienti, l’inviata Stefania Petix ha chiesto l’intervento di Max Laudadio. L’altro inviato di Striscia si è recato a Brescia per sentire la versione di Nino. Il cavaliere di Uomini e Donne, infatti, oggi vive a Brescia dove si occupa di un’attività di ristorazione. Inizialmente l’uomo non ha apprezzato l’arrivo delle telecamere del programma, anzi ha cercato in tutti i modi di evitare di farle entrare nel ristorante. Successivamente Nino ha contattato telefonicamente Max Laudadio per dire la sua versione dei fatti sulle accuse. Ecco le sue parole: “La signora in questione, quella che vi ha segnalato tutto, vi ha detto che è stata querelata da me? Non è vero nulla di ciò che dice”. Dove sta la verità? Ecco il video del servizio di Striscia La Notizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA