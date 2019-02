Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 febbraio 2019: le previsioni segno per segno

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 14 FEBBRAIO 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, giovedì 14 febbraio 2019, particolare visto che è San Valentino. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quanto ha raccontato segno per segno. Il Capricorno non ha voglia di perdersi, quindi cercherà qualcosa di originale per festeggiare questo giorno. Per vari motivi si concluderà la giornata con un lieve disappunto che verrà superato venerdì. Il consiglio è di rimandare tutti i festeggiamenti a sabato e domenica se oggi non si riuscirà a farlo. L’Acquario deve essere prudente, non amare così tanto le feste comandante e si potrebbe anche fingere di dimenticarsi della ricorrenza di San Valentino. Forse c’è una certa stanchezza nel lavoro e negli ultimi mesi si è avuto anche una certa agitazione che però non deve diventare una ribellione inutile e anche un po’ dannoso. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

ARIETE CONCENTRATO SULL’AMORE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora è il momento di andare ad analizzare per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi i segni che si possono considerare né carne né pesce. L’Ariete nel giorno di San Valentino è decisamente concentrato sull’amore, anche se questo periodo è fatto di molti alti e bassi. Non si riesce a vivere la propria relazione come si vorrebbe, col rischio anche di andare incontro ad alcune complicazioni non facili da gestire. Il Sagittario è dubbioso, non riesce in questo momento a vivere le sue emozioni con personalità. Forse è il caso di gestire tutto con un po’ di tranquillità e senza esagerare. Si devono gestire alcune situazioni con grande attenzione, evitando di trovarsi di fronte a dei risultati che non sono all’altezza di quello che nell’ultimo periodo ha regalato forti emozioni. Per la giornata di San Valentino è importante cercare di stare vicini alle persone a cui si tiene, per provare a vivere tutto con grande attenzione.

BILANCIA E VERGINE INNAMORATI, TOP E FLOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui top e flop di oggi, 14 febbraio 2019, sempre analizzando da vicino l‘oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli sono in un momento di crescita e finalmente potranno ritrovare il sorriso. Quando ci sono dei problemi si cerca sempre di ovviare alla situazione vivendo la giornata con maggiore riguardo. Forse è il caso di godersi questa giornata di San Valentino senza pressioni. Anche per la Bilancia e la Vergine sarà una festa degli innamorati splendida e con magari delle sorprese che potrebbero stupirlo. Attenzione però perché chi ha fretta potrebbe commettere degli errori non facili poi da ovviare. Lo Scorpione si troverà invece ad affrontare dei piccoli problemi sul lavoro che non sono facilissimi da gestire. Sarebbe il caso di provare a concentrarsi per evitare ulteriori problemi. Per i Pesci la Luna è dissonante e potrebbe portare a vivere una giornata non semplicissima da gestire. Forse è il caso di vivere alcune situazioni con maggiore tranquillità, evitando dei rischi non facili poi da sistemare.



