Survivor/ Video, su Italia 1 il film con Milla Jovovich e Pierce Brosnan (oggi, 14 febbraio 2019)

Survivor va in onda alle ore 21:25 oggi, 14 febbraio, su Italia 1. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2015 nel Regno Unito dalla casa cinematografica della Millennium Films mentre la distribuzione nelle sale è stata gestita in Italia ed in gran parte degli altri Stati dalla M2 Pictures. La regia è stata gestita da James McTeigue, il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Philip Shelby e nel cast sono presenti numerosi artisti di livello internazionali molto famosi come nel caso di Pierce Brosnan, Milla Jovovich, Dylan McDermott, Angela Bassett, Robert Forster e James D’Arcy. Sicuramente si tratta di un film interessante e adatto a passare una serata fatta di azione e adrenalina. Se si vuole passare un’ora in maniera spensierata si configura la serata ideale sulla rete dei giovani di Mediaset che propone sempre film molto interessanti in prima serata.

Survivor, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Survivor. Una agente del servizio di sicurezza americano a Londra si trova suo malgrado vittima di una storia di cospirazione ai danni del Governo Americano. In pratica un soldato di nome Johnny durante una missione in Medio Oriente viene catturato da un gruppo di guerriglieri mercenari che torturandolo lungamente gli impongo di prendere parte ad un video messaggio nel quale ammette di essere stato lui ad uccidere un proprio compagno d’armi senza rivelarne il motivo. L’agente di sicurezza si ritroverà ad avere un ruolo importante in questa vicenda in quanto verrà accusata di essere parte della cospirazione. Mentre sta lavorando a nuovi format per migliorare la sicurezza rispetto ai possibili arrivi di nuovi terroristi, l’agente sopravvive per pura fortuna all’attentato di un killer professionista conosciuto con il nome di Orologiaio in quanto particolarmente abile nell’uccidere le proprie vittime con delle bombe ad alta precisione. L’agente riesce a sopravvivere per pura fatalità in quanto all’orario preciso in cui esplode la bomba dove trovarsi insieme a tanti colleghi in un noto albergo di Londra per festeggiare il compleanno di un amico comune. Inizia così una vera e propria corsa contro il tempo nella quale l’agente non solo dovrà trovare le prove per incastrare il vero responsabile ma inoltre dovrà anche sopravvivere ai continui di uccisione di questo killer professionista.

