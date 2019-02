The Founder/ Video, su Rai 3 il film con Michael Keaton (oggi, 14 febbraio 2019)

The Founder si prende la prima serata di oggi, 14 febbraio 2019 di Rai 3. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta e girata negli Stati Uniti nel 2016 dalla casa cinematografica Speedie Distribution in collaborazione con la The Combine e la Faliro House Productions mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita in Italia dalla Videa. Il film è stato girato sotto la regia di John Lee Hancock, il soggetto è stato tratto dalla storia dell’imprenditore Ray Kroc che è stato di fatto il fondatore della catena di fast food presente in tutto il mondo della McDonald’s mentre la sceneggiatura è stata adatta alla versione cinematografica da Robert D. Siegel. Le musiche della colonna sonora portano la firma di Carter Burwel, i costumi indossati dagli attori sul set sono stati disegnati da Daniel Orlandi e nel cast sono presenti Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Linda Cardellini e Patrick Wilson.

The Founder, la trama

Passiamo ora alla trama di The Founder. Siamo negli Stati Uniti d’America nei primi anni Cinquanta che sono stati anche quelli del boom economico per la massima espressione del cosiddetto sogno americano. Per la precisione ci troviamo nello stato di Illinois un uomo di nome Ray Kroc si guadagna da vivere occupandosi della promozione e della vendita a domicilio di frullatori. Una professione che naturalmente non lo soddisfa al massimo anche perché i guadagni non sono certamente faraonici. Decide così di abbandonare tutto e di volare nello stato di California che nel suo immaginario poteva offrirgli maggiori opportunità di carriera magari in un ambito differente. Gli inizi non sembrano tra i più rosei in quanto è costretto ad accontentarsi di lavorare all’interno di un fast food diretto dai fratelli Dick e Mac McDonald. Ray lavorando per questo locale si rende conto dello straordinario sistema di produzione del cibo che è stato escogitato dai fratelli grazie al quale è possibile servire in maniera rapidissima tantissimi clienti. Poco alla volta Ray inizia a fare carriera all’interno della struttura ed avendone intuito le enormi potenzialità arriva ad acquisirlo dando così avvio alla straordinaria storia di espansione geografica ed economica della celebre catena che praticamente oggi è presente in tutto il mondo. Questo permetterà a Ray di creare un impero che arriverà ben aldilà delle sue aspettative.

