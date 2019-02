The Voice Of Italy 2019/ Ecco i quattro coach: trapper, ereditieri e star “maledette”

La sesta edizione di The Voice Of Italy 2019 aprirà i battenti nelle prime settimane di aprile. Anche per merito di Carlo Freccero ritornato sulla seconda rete di Casa Rai, alla conduzione ritroveremo Simona Ventura. Proprio la conduttrice piemontese, si è già resa protagonista del promo ufficiale del talent show, nella speranza di poter trovare delle ugole d’oro degne di essere ricordate: chi sarà la nuova voce d’Italia? Se The Voice negli altri paesi è un format potentissimo, in Italia non ha mai definitivamente spiccato il volo, nonostante una giuria quasi sempre interessante e la buona conduzione di Federico Russo e Costantino Della Gherardesca. Questo anno, con l’arrivo della Super Simo Nazionale, le cose potrebbero cambiare. Ed infatti la conduttrice ha un lungo passato da giurata a X Factor, lanciando protagonisti attuali della musica del calibro di Giusy Ferreri (vincitrice morale della prima edizione e protagonista di alcune delle hit più famose degli ultimi tempi) e Mahmood (attuale vincitore del Festival di Sanremo 2019). Se della conduttrice si conosce tutto, ancora non sappiamo molto sui possibili coach del programma: scopriamo le ultimissime notizie.

The Voice Of Italy 2019, ecco i quattro coach del programma

Chi saranno i coach di The Voice Of Italy 2019? Proprio nelle passate giornate, è stato più volte avanzato il nome di Morgan. Lo stesso Marco Castoldi, ha affermato di essere felice di un ipotetico ritorno, quasi annunciando il suo nuovo ruolo televisivo. Nel frattempo Blogo ha potenzialmente confermato il trapper Sfera Ebbasta e l’ereditiera con delle hit di successo Elettra Lamborghini. Trash Italiano, ha poi concluso il quartetto, annunciando l’ultimo nome: Guè Pequeno. Morgan, Sfera Ebbasta, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno saranno (quasi sicuramente) i quattro nuovi coach della sesta edizione di The Voice. Come potete vedere, il talent show ha cambiato praticamente tutto, dalla conduzione al gruppo di personaggi che siederanno dietro le poltrone girevoli per scegliere i talenti che andranno a formare le loro squadre ufficiali. Staremo a vedere se cambierà anche il meccanismo della gara, tra selezioni, Audition e battle o se anche in questo caso, qualcosa verrà modificato in corsa per dare nuova luce alla trasmissione.

