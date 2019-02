Un’Avventura, Chiatti-Riondino/ Video, il film con le canzoni di Battisti: la trama

Laura Chiatti e Michele Riondino sono i protagonisti assoluti del film dal titolo Un’Avventura. I due attori, cantano e ballano nella pellicola diretta da Marco Danieli, in tutte le sale italiane proprio da oggi, giovedì 14 febbraio 2019, in occasione di San Valentino. Mogol, si è confidato con Repubblica raccontando: “È un film vivo, si ispira ai miei testi e io ho sempre parlato della vita che ho vissuto o che ho visto vivere. A Lucio sarebbe piaciuto”. Il protagonista maschile, ha parlato del suo progetto affermando: “Nelle canzoni di Mogol e Battisti c’è tutto il necessario per raccontare una storia d’amore vera”. Con questo spirito estremamente positivo, Michele Riondino ha interpretato, cantato e ballato insieme alla collega, nella nuova pellicola distribuita da Lucky Red. “Una commedia romantica musicale”, prosegue il protagonista, “che non è sdolcinata con il lieto fine ma attraversa delusioni, tradimenti e tutte quelle emozioni che sono nelle canzoni dei due autori”. Nel cast anche Valeria Bilello (è Linda), Thomas Trabacchi, Dora Romano, Giulio Beranek, Alex Sparrow.

Un’Avventura, trama e protagonisti del film

“Non posso dire cosa ne avrebbe pensato Lucio, ma se mi devo basare sull’uomo che ho conosciuto – afferma Mogol, che è stato consulente artistico del progetto – penso che questo film gli sarebbe piaciuto perché è una storia moderna e attuale”. Ma di cosa parla Un’avventura? Al centro della storia ambientata tra gli anni ’70 e ’80, il rapporto d’amore tra Matteo (meccanico che ama scrivere canzoni) e Francesca, giovane donna che lavora presso una agenzia pubblicitaria. Innamorati fin da quando erano ragazzini, cresciuti in un piccolo paese della Puglia, tra addii e grandi ritorni, portano avanti questa tormentata relazione. “Le canzoni hanno già una drammaturgia all’interno e siamo partiti da queste integrandole nel tessuto del film” ha spiegato il regista. Luca Tommassini ha realizzato le coreografie che hanno fatto impazzire i due interpreti. “Siamo entrambi ‘canterecci’ io e Michele” precisa Laura Chiatti “e ho sempre amato cantare, ma l’arte della danza non si può improvvisare in poche settimane”. “Con Laura, che non è convinta di poter ballare, è stato un lavoro molto difficile, mentre con Michele è stato più facile” afferma Tommassini, rimarcando l’aspetto scenografico del film, “ci siamo ispirati ai musical americani, con cinquanta ballerini in scena”.

Un’avventura: il trailer ufficiale





