Uomini e Donne/ Andrea, Teresa e Lorenzo: il loro San Valentino (Trono Classico)

Mentre si avvicina il giorno dello speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta di Teresa Langella, per tanti oggi è il giorno dell’amore. Il giorno di San Valentino è speciale per tanti innamorati e anche per le coppie che sono nate nello studio di Uomini e Donne. Una di queste è quella composta da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che si sono scelti poche settimane fa e, negli ultimi giorni, hanno compiuto il primo mese da coppia. Al Magazine di Uomini e Donne, la coppia ha raccontato come trascorrerà questo primo San Valentino insieme. “Non abbiamo ancora programmi definitivi per il 14 Febbraio! Siamo felicissimi della nostra storia. – hanno ammesso i due – Non siamo dei patiti di San Valentino, perché secondo noi l’amore si festeggia tutti i giorni, però di certo dobbiamo organizzare qualcosa.”

TERESA E LORENZO: COME TRASCORRERANNO SAN VALENTINO?

Pur non essendo dei grandi amanti di San Valentino, Arianna e Andrea ammettono che: “Questa festa cade proprio dopo la nostra scelta. Non so se saremo a Bologna da lui o a Genova da me! Se saremo da me sarà mia cura portarlo in dei posti per fagli scoprire la mia città, che pian piano sta già conoscendo.” Ma, proprio in concomitanza di San Valentino, altre due coppie si sono (almeno stando alle indiscrezioni) formate in questi ultimi giorni: quella di Teresa Langella e il corteggiatore da lei scelto e quella di Lorenzo Riccardi e la sua scelta. Anche per loro sarà la prima festività da trascorrere insieme e chissà che Teresa, dopo la messa in onda della sua scelta, non pubblichi sui social qualche scatto assieme al suo lui, chissà, forse proprio della giornata di San Valentino. La curiosità dei fan di Uomini e Donne è davvero tanta.

