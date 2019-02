Uomini e Donne/ Gemma e Rocco, Sossio e Ursula: il loro San Valentino (Trono Over)

Anche per le coppie, presunte o confermate, nate nel trono Over di Uomini e Donne è tempo di festeggiare San Valentino. È una giornata speciale per tutti i protagonisti del trono, che potranno approfittare per dichiararsi o fare gesti importanti per il suo lui o la sua lei. E chissà che questo non accada anche a Gemma Galgani, che ha ripreso a frequentare Rocco Fredella. Tra i due, come svelato nell’ultima puntata, le cose procedono finalmente bene e non sono mancate proposte importanti, come quella di convivere per qualche giorno. San Valentino potrebbe essere sicuramente un’ottima occasione per Rocco di dimostrare a Gemma la serietà dei suoi sentimenti. D’altronde, la dama non ha mai negato di adorare il romanticismo e i grandi gesti d’amore. Ma Gemma e Rocco non saranno gli unici a trascorrere un romantico San Valentino. Anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno romantici progetti.

IL SAN VALENTINO DI SOSSIO E URSULA

“Sarà il nostro primo San Valentino, festeggeremo quel giorno anche perché è quello in cui ci siamo conosciuti e vale come una sorta di anniversario. – hanno raccontato Sossio e Ursula al Magazine di Uomini e Donne – La mia prima presenza alla registrazione risale infatti al 14 Febbraio. Credo che lo trascorreremo a Roma, andremo a cena dove siamo stati la prima volta insieme e faremo una passeggiata alla Fontana di Trevi. Io generalmente non amo le feste comandate, preferisco fare una sorpresa o un regalo in un giorno qualunque.” confessa Ursula. L’ex dama di Uomini e Donne ancora ammette: “Lui sicuramente è più romantico di me e darà grande importanza a questa data… chissà se mi farà cambiare idea sulle feste comandate! – così conclude – Spero di vivere quel giorno in modo diverso e speciale, per dargli un senso che finora per me non ha mai avuto.”

