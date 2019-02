Alessandro Borghese/ Video, la cena per la scelta di Teresa (Speciale Uomini e Donne)

Stasera anche Alessandro Borghese, sarà “protagonista” della scelta di Teresa Langella. Nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, seppure in maniera marginale, ci sarà spazio per il mitico chef. Complice l’esterna organizzata da Andrea Dal Corso, Borghese organizzerà per loro una cena stellata di rilievo, per merito delle sue straordinarie doti in cucina. Mentre Antonio Moriconi ha avuto modo di avere dalla sua la presenza di Gigi Finizio (il cantante preferito della tronista), il buon Andrea ha puntato ancora una volta sull’eleganza. Nonostante Antonio si sia impegnato forse maggiormente, la presenza del cantante neomelodico non è bastata per convincerla a sceglierlo al posto di del Corso. Andrea ha optato per un romantico pasto serale organizzato direttamente dal noto chef senza intermediari. E così, vedremo sicuramente qualche ottima pietanza da lui realizzata, con la complicità della trasmissione che di suo, metterà il “carico da novanta” per rendere tutto estremamente poetico e carico di emozioni.

Alessandro Borghese prepara la cena per Teresa e Andrea

Mentre Teresa Langella e Andrea Dal Corso si presenteranno ad Alessandro Borghese, il giovane Antonio seguirà dallo schermo, cosa sta accadendo tra di loro durante la cena stellata. Cosa succederà? Non ci è dato saperlo al momento. Ma, oltre alle prelibatezze, dubitiamo che lo chef possa avere un ruolo di rilievo in questo contesto. Al massimo, gli potrebbero chiedere una sua opinione sul feeling di coppia durante la cena, oppure potrebbe dire la sua sul menu scelto per accompagnare la serata. Questo infatti, potrebbe essere d’aiuto alle coppie che si stanno conoscendo, per organizzare una cena preparando dei manicaretti simili. Oltre a Borghese e Finizio, sono tanti gli ospiti previsti per la serata. Da Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, a Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi (che nel frattempo si sono lasciati). Spazio poi, per Tina Cipollari, Gianni Sperti, Eugenio Colombo, Francesca Del Taglia, Jack Vanore, Valeria Marini, Giulia De Lellis e Gemma Galgani.





