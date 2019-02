Alessia Cammarota, Aldo Palmeri/ Le nozze? La vera scelta (Speciale Uomini e donne)

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, protagonisti di una delle storie d’amore più intense mai nate nello studio del trono classico, questa sera saranno al centro dello Speciale Uomini e donne: La Scelta. I due si sono infatti scelti e poi amati nel febbraio del 2014 dopo un percorso ricco di litigi e incomprensioni, segnato soprattutto dalla continua ricerca di conferme da parte dell’ex tronista catanese. Successivamente hanno deciso di continuare la loro frequentazione a debita distanza dalle telecamere, prima di sposarsi e dare alla luce il loro primo figlio, il piccolo Niccolò. Ma a spezzare l’idillio, nel 2016, un post su Instagram con il quale l’ex tronista ha reso noto di aver tradito la sua compagna, una vera e propria doccia fredda per tutti i fan, convinti che mai nulla di negativo sarebbe mai potuto succedere a una coppia così affiatata. “lo sto facendo perché è giusto che sia così, perché voglio che la gente sappia quello che ho fatto, e che mio figlio possa vedere un giorno che su queste cose non ci si fa bella figura”, ha ammesso Palmieri nel suo lungo post.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: la scelta, il matrimonio e la famiglia

Chissà se Aldo Palmieri e Alessia Cammarota sceglieranno di ripercorrere il doloroso periodo della loro crisi nello Speciale Uomini e donne: La Scelta in onda questa sera. I due ex volti del trono classico, dopo essersi lasciasti per qualche tempo, sono infatti riusciti a ritrovarsi e a ricostruire nuovamente il loro amore, suggellato, nel 2017, dalla nascita del loro secondogenito Leonardo. La coppia tornerà infatti fra poche ore sul “luogo del delitto”, lo studio che esattamente cinque anni fa (era il 26 febbraio 2014), li ha uniti dopo un ultimatum dell’ex corteggiatrice. A dieci mesi dal fidanzamento, precisamente nel dicembre dello stesso anno, per i due ex protagonisti del trono classico sono arrivate le nozze, una cerimonia al cospetto di amici e parenti, celebrata al Castello Camemi di Vizzini in provincia di Catania. D’altra parte, Palmieri diverse volte aveva manifestato la sua volontà di portare all’altare la sua fidanzata e formare con lei la famiglia tanto desiderata.

Dopo Uomini e Donne quattro anni di matrimonio

Tra Aldo Palmieri e Alessia Cammarota oggi il legame è più solido che mai: i due hanno infatti formato una famiglia e non vi è più alcuna traccia della crisi che nel 2016 li ha divisi per qualche mese. Lo scorso dicembre i due ex protagonisti del trono classico oggi in Speciale Uomini e Donne: La Scelta hanno infatti festeggiato ben quattro anni da marito e moglie, una ricorrenza che l’ex tronista ha voluto ricordare sui social con un tenero scatto di coppia. “È vero, una foto di qualche tempo fa – si legge su Instagram – ma racchiude ciò che siamo. È vero, con un giorno di ritardo – continua poi Palmieri – ma ieri sera l’abbiamo riservato solo per NOI. 4 anni da marito e moglie, e ce ne aspettano ancora tanti”. Per San Valentino, invece, la Cammarota ha scelto di postare un’immagine che la ritrae mentre bacia suo marito accompagnata dal testo di una canzone d’amore, che cosa c’è di Gino Paoli.



