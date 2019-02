Amici 18 / Anticipazioni: oggi la sfida di Alessandro Casillo. Rudy Zerbi furioso

Non è stata una settimana facile per Alessandro Casillo nella scuola di Amici 18. Il cantante indossa ancora una volta la maglia rossa della sfida e, se questo non bastasse, c’è chi gli fa pesare ancora di più questo momento già complesso. Rudy Zerbi non ha apprezzato le sue lamentele in merito alla canzone “Certe notti”, che Casillo dovrà cantante nel corso della sfida. Ne è susseguito un duro attacco. “Io non capisco. Certe notti è una canzone che ho suggerito io ed è un capolavoro della musica italiana. – ha esordito Zerbi in un faccia a faccia in sala relax con Alessandro Casillo – È una canzone di una storia generazionale che tutti noi abbiamo cantato. Cosa ha che non va. Io l’ho pensata per farti provare a fare uscire quelle cose che non sei ancora riuscito a far vedere.” ammette Rudy, che è davvero infuriato col cantante.

ALESSANDRO CASILLO, OGGI LA FATIDICA SFIDA

La ramanzina di Rudy Zerbi ad Amici 18 per Alessandro Casillo si conclude in modo ancora più duro: Tu non sei vero e addirittura credi di essere preda di un complotto. Hai dimostrato che quando scegli tu le cose non è che vadano meglio. Con te non se ne esce mai.” Alessandro è in lacrime e, di certo, questo mood non è affato incoraggiante in vista dell’imminente sfida che potrebbe davvero vederlo fuori dalla scuola di Amici proprio ad un passo dal serale. E il grande giorno è proprio oggi, visto che tra alcune ore i ragazzi torneranno in studio per registrare la puntata che andrà in onda sabato pomeriggio su Canale 5. Tra poco Alessandro disputerà la sua sfida e scopriremo se riuscirà a continuare il suo percorso ad Amici o dovrà invece lasciare la scuola per sempre.

