Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione/ Scelta e ora casa? (Speciale Uomini e donne)

La scelta di Andrea Cerioli non ha reso necessarie eccessive riflessioni: l’ex corteggiatore del trono classico ha infatti messo fine al suo percorso nel dating show con largo anticipo, per viversi il suo amore con Arianna Cirrincione. Della loro storia, nata solo poche settimane fa, si parlerà questa sera nel salotto dello Speciale Uomini e donne: La scelta, dove entrambi potranno condividere con il pubblico tutte quelle emozioni vissute nei primi mesi di amore. In realtà, il percorso di Cerioli si sarebbe dovuto concludere proprio questa sera nello speciale in onda su Canale 5, ma l’entusiasmo dell’ex corteggiatore ha fatto sì che la scelta avvenisse con largo anticipo rispetto a quanto preventivato dalla redazione di Maria De Filippi. E fino a oggi, a quanto pare, la sua decisione è stata quella più giusta: i due amatissimi ex protagonisti del trono classico sono infatti inseparabili.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: le dediche sui social

Questa sera Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione ripercorreranno la loro storia d’amore nel corso dello Speciale Uomini e donne: La Scelta, dove avranno modo di parlare di quell’amore nato sotto i riflettori e che di recente ha preso vita sui profili social di entrambi. Su Instagram, ormai da molte settimane, i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi continuano a condividere scatti dei loro primi mesi assieme, accompagnati da didascalie contenenti intense parole d’amore. “Li chiamano piccoli gesti. Una parola al momento giusto, una carezza, un sorriso, un gesto gentile per il mio amore. Ma i piccoli gesti non sono mai piccoli. Sono preziosi e straordinari”, si legge in uno scatto che ritrae Cerioli e la Cirrincione stretti l’uno nelle braccia dell’altra. Per San Valentino, invece, l’ex tronista ha condiviso semplicemente uno scatto di coppia, mentre l’ex corteggiatrice ha corredato la sua immagine a queste semplici parole: “L’amore consiste nell’essere cretini insieme”.

Le presentazioni in famiglia e la convivenza

A poche ore dallo Speciale Uomini e Donne: La Scelta, la storia d’amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sembra essere più solida che mai. La scelta repentina non ha infatti intaccato quel sentimento nato nel salotto del dating show e oggi, a sole poche settimane dall’inizio dell’idillio, i due hanno fatto le presentazioni ufficiali in famiglia. D’altra parte, conferma l’ex tronista in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, “Dopo la scelta non ci siamo più separati”: “La verità – rivela Cerioli – è che siamo incredibilmente felici. Siamo rimasti a guardarci per un po’ senza parole. E’ strano non avere più nessuno vicino a te mentre parli o ti guardi – continua Cerioli – Ci siamo scambiati i numeri e abbiamo programmato cosa fare nelle ore successive”. Dopo le presentazioni in famiglia, i due hanno iniziato a discutere della loro nuova vita insieme e, a quanto pare, nei prossimi mesi la Cirrincione potrebbe trasferirsi a Bologna, dove ad attenderla c’è l’ex corteggiatore ormai in procinto di comprare casa.



